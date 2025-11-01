Як Кучма оцінює Табачника і Медведчука — подробиці

Леонід Кучма. Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Другий президент України Леонід Кучма (1994-2005 рр.) розповів про своє бачення ролі Дмитра Табачника та Віктора Медведчука під час своєї каденції. Він зізнався, що обидва вважалися ефективними управлінцями, але згодом їхня діяльність і позиція стали для нього розчаруванням.

Про це Леонід Кучма повідомив в інтерв’ю BBC.

Реклама

Читайте також:

Кучма про Табачника, Медведчука та кадрову політику

Леонід Кучма зазначив, що Дмитро Табачник починав роботу в його команді ще під час прем’єрства, а після перемоги на виборах очолив Адміністрацію президента. Однак із часом, за словами ексглави держави, Табачник почав зловживати посадою, через що у 1996 році його звільнили. Щодо Віктора Медведчука Кучма підкреслив, що він мав репутацію досвідченого юриста і був залучений до налагодження діалогу між президентом і парламентом.

"Повторюсь: у підборі кадрів я робив акцент на ефективності та професійності. Табачник і Медведчук відповідали цим критеріям: вони були ефективними бюрократами та поводилися і висловлювались у моїй присутності як державники – інакше я б їх не тримав біля себе", — сказав Кучма.

Колишній президент визнав, що подальша політична антиукраїнська еволюція обох колишніх соратників стала для нього неприємною, хоча й очікуваною. Він заявив, що припинив будь-яке спілкування з ними задовго до повномасштабного вторгнення та повністю відмежувався від їхнього оточення. За словами Кучми, нині ці люди не мають для нього жодного значення — ні в політичному, ні в особистому сенсі.

Медведчук та Табачник: що відомо

Кум Володимира Путіна та один із найвідоміших обвинувачених у державній зраді Віктор Медведчук фігурує в низці кримінальних справ і вже третій рік перебуває в Росії. Його затримали на початку повномасштабного вторгнення під час спроби втечі з України, а 21 вересня 2022 року Віктора Медведчука передали російській стороні в межах обміну полоненими — в обмін на українських захисників Маріуполя, зокрема бійців полку "Азов". Медведчука позбавили українського громадянства, депутатського мандата, арештували майно та запровадили санкції як в Україні, так і в Євросоюзі, що він нині намагається оскаржити в судах.

Колишній міністр освіти і науки Дмитро Табачник після перемоги Євромайдану утік до Росії, де у 2019 році отримав громадянство. Він причетний до бізнесу на території РФ та окупованого Криму. Український суд заочно засудив Табачника до 15 років ув’язнення і постановив конфіскувати його майно на понад 200 мільйонів гривень. За даними слідства, ексміністр консультував російських окупантів щодо організації незаконних "референдумів" у Херсонській і Запорізькій областях, після чого його включили до складу путінської партії "Єдина Росія". У квітні 2023 року стало відомо, що Табачник балотується до так званих місцевих "рад" на окупованій частині Запорізької області та обіймає посаду "радника" у Євгєнія Балицького, який очолює окупаційну адміністрацію.

Нагадаємо, що другий президент України Леонід Кучма заявив, що під час своєї каденції дотримувався політики багатовекторності, адже виключно проєвропейський курс тоді здавався йому наївним.

Раніше ми також інформували, що завдяки втручанню ГУР під керівництвом Кирила Буданова вдалося запобігти викраденню яхти, яка належала Віктору Медведчуку, і нині судно перебуває під арештом у Хорватії.