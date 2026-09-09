Потап заявил, что подлежит мобилизации и готов служить

Потап. Фото: Instagram/Потап

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, известный как Потап, заявил, что подлежит мобилизации и готов отправиться на службу, если получит соответствующее распоряжение. При этом артист объяснил, почему продолжает находиться за границей во время полномасштабной войны.

Об этом Потап заявил в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, передает Новини.LIVE.

Реклама

Потап заявил о готовности к мобилизации

На вопрос, подлежит ли он мобилизации, артист ответил утвердительно. По его словам, он нормально относится к возможному призыву и готов выполнить требования, если ему скажут отправиться.

"Да, подлежу мобилизации, и абсолютно нормально к этому отношусь, и готов отправиться, как только мне скажут. Ну, кто-то должен быть Потапом в этой жизни, я выбрал быть Потапом", — заявил артист.

Потап также рассказал о своих многочисленных выездах из Украины после начала полномасштабного вторжения. По его словам, основанием для пересечения границы была благотворительная деятельность. В то же время артист признал, что параллельно за границей занимался коммерческой деятельностью.

Читайте также:

"Каждый раз это были какие-то разные министерства, разные ситуации, компании, фирмы. Это был один и тот же повод, это была благотворительная деятельность… Я выезжал, заезжал так много раз… В принципе я выезжаю на благотворительную акцию, а параллельно ещё и занимаюсь коммерческой деятельностью", — сказал Потап.

Он отметил, что в последнее время не приезжал в Украину не из-за опасений, что после въезда не сможет снова выехать. По словам артиста, он просто устал от процедуры оформления выездов. Основной причиной своего пребывания за границей Потап назвал возможность зарабатывать. В то же время он продолжает заявлять о готовности выполнить требования о мобилизации, если получит соответствующий приказ.

Как сообщали Новини.LIVE, продюсер и исполнитель Алексей Потапенко отреагировал на петицию о лишении его звания "Заслуженного артиста Украины". Артист заявил, что готов добровольно отказаться от этого звания.

Как сообщали Новини.LIVE, Потап и Настя Каменских посетили фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Рэпер заявил, что продолжает вести бизнес в Украине, а Каменских рассказала о своём недавнем визите в Киев.