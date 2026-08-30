В ОП просят лишить Потапа звания заслуженного артиста: реакция певца

Алексей Потапенко. Фото: кадр из видео

Продюсер, автор и исполнитель песен Алексей Потапенко (Потап) отреагировал на петицию, зарегистрированную на сайте Офиса Президента, с призывом лишить его звания "Заслуженного артиста Украины". Он подчеркнул, что готов добровольно это сделать.

Об этом Алексей Потапенко написал в Instagram, передает Новини.LIVE.

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Петиция о лишении Потапа звания "Заслуженного артиста Украины"

В петиции просят инициировать предусмотренную законодательством процедуру лишения Потапа звания «Заслуженный артист Украины».

"Основанием для этого обращения является публичная деятельность Алексея Потапенко, которая, по мнению авторов петиции, не соответствует статусу лица, удостоенного государственной награды Украины, и содержит признаки популяризации российской культурно-языковой среды и публичного взаимодействия с представителями государства-агрессора", — говорится в документе.

По состоянию на 14:30 30 августа собрано 8 850 голосов из 25 000 необходимых. До конца сбора подписей остался 91 день.

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Петиция о лишении Потапа звания "Заслуженный артист Украины". Фото: скриншот

Реакция певца

"Вижу, в стране уже решены все проблемы. Осталось самое важное — лишить Потапа звания "Заслуженного артиста Украины". Если это действительно кому-то поможет, кого-то сделает счастливее, приблизит победу или вернет людям веру — я готов. Добровольно отдам", — заявил Потап.

По его словам, сейчас не нужна «охота на ведьм» или поиск артиста, которого можно "символически наказать". Певец подчеркнул, что должно быть единство, здравый смысл и понимание того, кто на самом деле является врагом.

Что касается звания, Потап сообщил, что народным артистом он был задолго до "любых указов и удостоверений". По его словам, звание дали ему люди — концертами, песнями, полными залами, 20 годами вместе.

"Поэтому у меня есть встречное предложение: "Заслуженного" готов сдать добровольно. В обмен на "Народного". Ведь не вы мне давали народную любовь — не вам ее и забирать. Давайте беречь друг друга. Нам еще страну восстанавливать, детей растить, песни петь и учиться не пожирать своих", — добавил Потап.

Пост Потапа. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Потап объяснил, планирует ли дуэт "Потап и Настя" выпускать новые композиции полностью на украинском языке. Артист также рассказал, почему в репертуаре проекта до сих пор преобладают русскоязычные песни.

Кроме того, Потап на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале сообщил, что продолжает вести бизнес в Украине. В то же время Каменских утверждает, что регулярно приезжает в Киев.