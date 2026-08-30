В ОП просять позбавити Потапа звання заслуженого артиста: реакція співака

Олексій Потапенко. Фото: кадр з відео

Продюсер, автор і виконавець пісень Олексій Потапенко (Потап) відреагував на петицію, яка зареєстрована на сайті Офісу Президента, із закликом позбавити його звання "Заслуженого артиста України". Він наголосив, що готовий добровільно це зробити.

Про це Олексій Потапенко написав в Instagram, передає Новини.LIVE.

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Петиція про позбавлення Потапа звання "Заслуженого артиста України"

У петиції просять ініціювати передбачену законодавством процедуру позбавлення Потапа звання "Заслужений артист України".

"Підставою для цього звернення є публічна діяльність Олексія Потапенка, яка, на думку авторів петиції, не відповідає статусу особи, удостоєної державної нагороди України, та містить ознаки популяризації російського культурно-мовного середовища і публічної взаємодії з представниками держави-агресора", — йдеться у документі.

Станом на 14:30 30 серпня зібрано 8 850 голосів з 25 000 необхідних. До кінця збору підписів залишився 91 день.

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Петиція про позбавлення Потапа звання "Заслужений артист України". Фото: скриншот

Реакція співака

"Бачу, в країні вже вирішені всі проблеми. Залишилося найважливіше — забрати у Потапа звання "Заслуженого артиста України". Якщо це справді комусь допоможе, когось зробить щасливішим, наблизить перемогу чи поверне людям віру — я готовий. Добровільно віддам", — заявив Потап.

За його словами, наразі не потрібне "полювання на відьом" або пошук артиста, якого можна "символічно покарати". Співак наголосив, що має бути єдність, здоровий глуз та розуміння, хто насправді є ворогом.

Стосовно звання Потап повідомив, що народним артистом був задовго до "будь-яких указів та посвідчень". За його словами, звання дали йому люди — концертами, піснями, повними залами, 20 роками разом.

"Тому маю зустрічну пропозицію: "Заслуженого" готовий здати добровільно. В обмін на "Народного". Бо не ви мені народну любов давали — не вам її й забирати. Бережімо одне одного. Нам ще країну відбудовувати, дітей ростити, співати пісень і вчитися не жерти своїх", — додав Потап.

Допис Потапа. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Потап пояснив, чи планує дует "Потап і Настя" випускати нові композиції повністю українською мовою. Артист також розповів, чому в репертуарі проєкту досі переважають російськомовні пісні.

Крім того, Потап на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі повідомив, що продовжує вести бізнес в Україні. Водночас Каменських стверджує, що регулярно приїжджає до Києва.