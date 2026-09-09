Потап заявив, що підлягає мобілізації та готовий служити

Потап. Фото: Instagram/Потап

Український репер і продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, заявив, що підлягає мобілізації та готовий вирушити на службу, якщо отримає відповідне розпорядження. Водночас артист пояснив, чому продовжує перебувати за кордоном під час повномасштабної війни.

Про це Потап заявив в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, передає Новини.LIVE.

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Потап заявив про готовність до мобілізації

На запитання, чи підлягає він мобілізації, артист відповів ствердно. За його словами, він нормально ставиться до можливого призову та готовий виконати вимоги, якщо йому скажуть відправитися.

"Так, підлягаю мобілізації, і абсолютно нормально на це дивлюся, і готовий відправитися, як тільки мені скажуть. Ну, хтось має бути Потапом в цьому житті, я обрав бути Потапом", — заявив артист.

Потап також розповів про свої численні виїзди з України після початку повномасштабного вторгнення. За його словами, підставою для перетину кордону була благодійна діяльність. Водночас артист визнав, що паралельно за кордоном займався комерційною діяльністю.

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"Щоразу це були якісь різні міністерства, різні ситуації, компанії, фірми. Це був один і той самий привід, це була благодійна діяльність… Я виїжджав, заїжджав так багато разів… В принципі я виїжджаю на благодійну акцію, а паралельно ще й займаюся комерційною діяльністю", — сказав Потап.

Він зазначив, що останнім часом не приїжджав до України не через побоювання, що після в’їзду не зможе знову виїхати. За словами артиста, він просто втомився від процедури оформлення виїздів. Основною причиною свого перебування за кордоном Потап назвав можливість заробляти. Водночас він продовжує заявляти про готовність виконати вимоги щодо мобілізації, якщо отримає відповідний наказ.

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