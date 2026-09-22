Науседа раскритиковал новую карту ООН из-за изображения Крыма

Гитанас Науседа. Фото: Администрация президента Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал новую политическую карту мира Организации Объединенных Наций из-за того, что оккупированный Россией Крым на ней обозначен цветом, отличным от цвета Украины. Он поднял этот вопрос во время встречи лидеров стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

Об этом сообщает LRT.lt, передает Новини.LIVE.

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Науседа раскритиковал новую карту ООН

Он подчеркнул, что карты, которые использует ООН, должны соответствовать международному праву и учитывать суверенитет, территориальную целостность и признанные границы государств.

Президент Литвы заявил, что его страна поддерживает создание более точного и справедливого картографического отображения мира. В то же время, по его словам, ООН должна последовательно придерживаться политики непризнания аннексии Россией Крыма и других украинских территорий.

Науседа также отметил, что Россия остается долгосрочной угрозой для европейской и трансатлантической безопасности. По его словам, эта угроза не ограничивается только Украиной.

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В сентябре Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию в поддержку новой карты мира, разработанной для более точного отображения соотношения площадей континентов. Её поддержали 164 страны, тогда как США выступили против, а Украина, Эстония, Грузия, Литва, Молдова и Сербия воздержались.

Новая карта увеличивает визуальные размеры Африки и одновременно уменьшает видимые размеры Северной Америки и Европы. Она заменяет традиционную проекцию Меркатора, которая непропорционально увеличивает территории, расположенные дальше от экватора. На новой карте Крым обозначен серым цветом, который отличается от цветов как России, так и Украины.

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