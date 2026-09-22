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Головна Новини дня Крим окремо від України: Науседа розкритикував карту ООН

Крим окремо від України: Науседа розкритикував карту ООН

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22 вересня 2026 20:02
Науседа розкритикував нову карту ООН через зображення Криму
Гітанас Науседа. Фото: ОП Литви

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував нову політичну карту світу Організації Об’єднаних Націй через те, що окупований Росією Крим на ній позначили окремим від України кольором. Він порушив це питання під час зустрічі лідерів країн Балтії з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Нью-Йорку. 

Про це повідомляє LRT.lt, передає Новини.LIVE.

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Науседа розкритикував нову карту ООН

Він наголосив, що карти, які використовує ООН, мають відповідати міжнародному праву та враховувати суверенітет, територіальну цілісність і визнані кордони держав.

Президент Литви заявив, що його країна підтримує створення точнішого та справедливішого картографічного відображення світу. Водночас, за його словами, ООН має послідовно дотримуватися політики невизнання анексії Росією Криму та інших українських територій.

Науседа також зазначив, що Росія залишається довгостроковою загрозою для європейської та трансатлантичної безпеки. За його словами, ця загроза не обмежується лише Україною.

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У вересні Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію на підтримку нової карти світу, яку розробили для точнішого відображення співвідношення площ континентів. Її підтримали 164 країни, тоді як США виступили проти, а Україна, Естонія, Грузія, Литва, Молдова та Сербія утрималися.

Нова карта збільшує візуальні розміри Африки та водночас зменшує видимі розміри Північної Америки й Європи. Вона замінює традиційну проєкцію Меркатора, яка непропорційно збільшує території, розташовані далі від екватора. На новій карті Крим позначений сірим кольором, який відрізняється від кольорів як Росії, так і України.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Європу посилити підтримку України та санкційний тиск на Росію і Білорусь. Він також наголосив на необхідності пришвидшення європейського шляху України та Молдови й важливості лідерства ЄС.

Як повідомляли Новини.LIVE, Литва стала другою країною ЄС після Польщі, яка підтвердила розвідувальні дані про можливі гібридні атаки Росії на держави НАТО. Йдеться, зокрема, про потенційні провокації із застосуванням безпілотників і ракет проти країн, які підтримують Україну.

Крим Гітанас Науседа Литва ООН мапа
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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