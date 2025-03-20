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Кропивницкий пережил массированную атаку РФ — какие последствия

20 марта 2025 03:43
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Кропивницком из-за атаки БпЛА РФ есть повреждения жилых домов и раненые люди
Последствия удара РФ по Кропивницкому. Фото: Кировоградская ОГА
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Прошлым вечером и этой ночью российские оккупанты осуществили массированную атаку беспилотниками по Кропивницкому. К счастью, никто не пострадал.

О последствиях атаки сообщили в Кировоградской ОГА.

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По информации мэра города Андрея Райковича, в результате циничного удара врага разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки.

Жертв среди жителей города нет, однако ранения получили несколько человек и среди них есть маленький ребенок. Врачи областной больницы и БСМП оперативно оказывают первую неотложную помощь. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.

На месте будет развернут передвижной пункт несокрушимости. Утром все коммунальные службы города будут работать над ликвидацией последствий.

Ранее сообщалось, что в результате вечерних обстрелов Кировоградской области получили повреждения элементы железнодорожной инфраструктуры. Укрзализныця меняет маршрут некоторых поездов, которые прибудут с опозданием.

А в ГСЧС обнародовали кадры последствий российской атаки по больницам в Сумской области.

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