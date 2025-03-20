У Кропивницькому через атаку БпЛА РФ є пошкодження житлових будинків та поранені люди

Наслідки удару РФ по Кропивницькому. Фото: Кіровоградська ОДА

Минулого вечора і цієї ночі російські окупанти здійснили наймасованішу атаку безпілотниками по Кропивницькому. На щастя, ніхто не постраждав.

Про наслідки атаки повідомили у Кіровоградській ОДА.

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За інформацією мера міста Андрія Райковича, у результаті цинічного удару ворога розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки.

Жертв серед мешканців міста немає, проте поранення отримали декілька людей і серед них є маленька дитина. Лікарі обласної лікарні та ЛШМД оперативно надають першу невідкладну допомогу. З постраждалими працюють психологи ДСНС.

На місці буде розгорнуто пересувний пункт незламності. Зранку всі комунальні служби міста працюватимуть над ліквідацією наслідків.

Раніше повідомлялось, що внаслідок вечірніх обстрілів Кіровоградської області зазнали ушкоджень елементи залізничної інфраструктури. Укрзалізниця змінює маршрут деяких потягів, яки прибудуть із запізненням.

А у ДСНС оприлюднили кадри наслідків російської атаки по лікарнях в Сумській області.