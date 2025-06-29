В России курсантов Военного института связи отправляют на фронт

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В армии России наблюдается кризис живой силы. Вследствие этого там бросают курсантов Военного института связи из Петербурга проходить "практику" на линии соприкосновения.

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в воскресенье, 29 июня.

Реклама

Читайте также:

"Практика" российских курсантов на фронте

Агент "АТЕШ" увидел, что в Военном институте связи в Санкт-Петербурге пусто. Сейчас в главном корпусе продолжается ремонт. Охрану обеспечивает полицейский патруль.

Военный институт связи в Санкт-Петербурге. Фото: t.me/atesh_ua

Военный институт связи в Санкт-Петербурге. Фото: t.me/atesh_ua

Агенту удалось обойти всю территорию и убедиться, что казармы и учебные корпуса полностью опустели. Даже на контрольно-пропускном пункте, где раньше дежурили курсанты, сейчас никого не видно.

Военный институт связи в Санкт-Петербурге. Фото: t.me/atesh_ua

"Причина проста — почти всех курсантов принудительно отправили на так называемую "специальную военную операцию". Формально это оформляют как "учебную практику", но на деле молодых людей бросают в действующую армию, часто без надлежащей подготовки", — говорится в сообщении.

Военный институт связи в Санкт-Петербурге. Фото: t.me/atesh_ua

Кроме того, агент из штаба Ленинградского военного округа подтвердил информацию о "практике" курсантов на фронте.

Военный институт связи в Санкт-Петербурге на карте. Фото: t.me/atesh_ua

"Это — еще одно подтверждение глубокого кадрового кризиса в российских войсках", — добавляет "АТЕШ".

Пост "АТЕШ". Фото: скриншот

Напомним, агенты "АТЕШ" на временно оккупированной территории Мелитопольского района уничтожили российский грузовик с оккупантами.

Ранее "АТЕШ" сообщал, что захватчики на Кинбурнской косе готовятся к возможному десанту ВСУ, но из-за отсутствия четких приказов от руководства начали стрелять друг в друга.