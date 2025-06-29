Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кризис в армии РФ — курсантов бросают на фронт на "практику"

Кризис в армии РФ — курсантов бросают на фронт на "практику"

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 18:28
В России курсантов Военного института связи отправляют на фронт
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В армии России наблюдается кризис живой силы. Вследствие этого там бросают курсантов Военного института связи из Петербурга проходить "практику" на линии соприкосновения.

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в воскресенье, 29 июня.

Реклама
Читайте также:

"Практика" российских курсантов на фронте

Агент "АТЕШ" увидел, что в Военном институте связи в Санкт-Петербурге пусто. Сейчас в главном корпусе продолжается ремонт. Охрану обеспечивает полицейский патруль.

Військовий інститут зв'язку у Санкт-Петербурзі
Военный институт связи в Санкт-Петербурге. Фото: t.me/atesh_ua
У РФ курсантів кидають на фронті
Военный институт связи в Санкт-Петербурге. Фото: t.me/atesh_ua

Агенту удалось обойти всю территорию и убедиться, что казармы и учебные корпуса полностью опустели. Даже на контрольно-пропускном пункте, где раньше дежурили курсанты, сейчас никого не видно.

null
Военный институт связи в Санкт-Петербурге. Фото: t.me/atesh_ua

"Причина проста — почти всех курсантов принудительно отправили на так называемую "специальную военную операцию". Формально это оформляют как "учебную практику", но на деле молодых людей бросают в действующую армию, часто без надлежащей подготовки", — говорится в сообщении.

Росія кидає курсантів на фронт
Военный институт связи в Санкт-Петербурге. Фото: t.me/atesh_ua

Кроме того, агент из штаба Ленинградского военного округа подтвердил информацию о "практике" курсантов на фронте.

У Військовому інституті зв'язку у Санкт-Петербурзі пусто
Военный институт связи в Санкт-Петербурге на карте. Фото: t.me/atesh_ua

"Это — еще одно подтверждение глубокого кадрового кризиса в российских войсках", — добавляет "АТЕШ".

null
Пост "АТЕШ". Фото: скриншот

Напомним, агенты "АТЕШ" на временно оккупированной территории Мелитопольского района уничтожили российский грузовик с оккупантами.

Ранее "АТЕШ" сообщал, что захватчики на Кинбурнской косе готовятся к возможному десанту ВСУ, но из-за отсутствия четких приказов от руководства начали стрелять друг в друга.

война россияне оккупанты Россия курсанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации