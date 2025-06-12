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Знищено російську вантажівку — партизани провели диверсію

12 червня 2025 08:08
Євтушенко Аліна - редактор
На Запоріжжі партизани знищили вантажівку росіян
Горить вантажівка. Ілюстративне фото: pmg.ua
Євтушенко Аліна - редактор

Агенти партизанського руху "Атеш" провели диверсію на тимчасово окупованій території Мелітопольського району Запорізької області. Відтак, партизани знищили російську вантажівку "Урал" разом з окупантами.

Про це інформує "Атеш" у Telegram.

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Партизани знищили російську вантажівку "Урал"

Зазначається, що до початку Дня Росії агенти "Атеш" передали "привітання" окупантам. Відтак, один із бійців підпалив армійську вантажівку "Урал", а кілька окупантів чергової зміни залишилися в полях Запоріжжя назавжди.

Це сталося на тимчасово окупованій території Мелітопольського району, де російські загарбники регулярно зупиняються під час перекидання особового складу та підвезення боєприпасів.

"Ця акція — не просто диверсія, а прямий сигнал: жоден окупант не може почуватися в безпеці, навіть у глибокому тилу. Ми діємо системно і послідовно. "Атеш" продовжує боротися всередині захоплених територій. Ворог буде горіти", — йдеться у повідомленні руху "Атеш".

Нагадаємо, що нещодавно підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили низку важливих обʼєктів російських окупантів.

Крім того, у ЦПД повідомили, що Тамбовський пороховий завод у Росії призупинив свою діяльність внаслідок атаки.

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