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Уничтожен российский грузовик — партизаны провели диверсию

12 июня 2025 08:08
Евтушенко Алина - редактор
На Запорожье партизаны уничтожили грузовик россиян
Горит грузовик. Иллюстративное фото: pmg.ua
Евтушенко Алина - редактор

Агенты партизанского движения "Атеш" провели диверсию на временно оккупированной территории Мелитопольского района Запорожской области. Следовательно, партизаны уничтожили российский грузовик "Урал" вместе с оккупантами.

Об этом информирует "Атеш" в Telegram.

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Партизаны уничтожили российский грузовик "Урал"

Отмечается, что к началу Дня России агенты "Атеш" передали "поздравления" оккупантам. Следовательно, один из бойцов поджег армейский грузовик "Урал", а несколько оккупантов очередной смены остались в полях Запорожья навсегда.

Это произошло на временно оккупированной территории Мелитопольского района, где российские захватчики регулярно останавливаются во время переброски личного состава и подвоза боеприпасов.

"Эта акция — не просто диверсия, а прямой сигнал: ни один оккупант не может чувствовать себя в безопасности, даже в глубоком тылу. Мы действуем системно и последовательно, "Атеш" продолжает бороться внутри захваченных территорий. Враг будет гореть", — говорится в сообщении движения "Атеш".

Напомним, что недавно подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили ряд важных объектов российских оккупантов.

Кроме того, в ЦПД сообщили, что Тамбовский пороховой завод в России приостановил свою деятельность в результате атаки.

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