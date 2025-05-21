АТЕШ знищив авто операторів БпЛА РФ на Херсонщині

Згорілий автомобіль. Фото ілюстративне: росЗМІ

У тимчасово окупованому Генічеському районі Херсонської області український рух спротиву "АТЕШ" провів успішну диверсійну операцію проти армії Росії. Як повідомляють учасники руху, внаслідок акції було знищено автомобіль, що використовувався російськими військовими у військових цілях.

Про це партизани повідомили на сторінці в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Партизани знищили авто, яким користувалися російські оператори БпЛА

За даними розвідки, знищений транспорт належав групі операторів безпілотників, які активно діяли у цьому напрямку. Машина була обладнана апаратурою для радіоелектронної боротьби (РЕБ) і регулярно використовувалася для бойових завдань.

Виявлене авто. Фото: АТЕШ

Росіяни маскуються в будинках цивільних

Представники руху зазначають, що російські військові намагаються ховати техніку на приватних подвір’ях та мешкають у будинках місцевих жителів, маскуючи себе та засоби ураження під цивільну присутність.

"Але це їх не врятувало. Втомлені після чергового завдання, оператори припаркували машину біля свого тимчасового укриття — саме в цей момент ми завдали удару", — повідомили партизани.

За словами активістів, ворожа армія й без того потерпає від гострої нестачі техніки, і цей удар ще більше підірвав їхні спроможності. Нове авто для групи БпЛА, ймовірно, не скоро з’явиться, а отже, російська розвідка в цьому районі суттєво ослабне.

"Ми спостерігаємо. Ми поруч. І ми готові вдарити знову", – йдеться в заяві руху "АТЕШ".

Нагадаємо, агенти руху "АТЕШ" нещодавно повідомили про вибухи в Криму та смерть серед російських військовослужбовців.

Також кілька днів тому партизани помітили, що в Севастополі значно поменшало військової техніки.