АТЕШ уничтожил авто операторов БпЛА РФ на Херсонщине

"АТЕШ" нанес удар в тылу российской армии на Херсонщине
Во временно оккупированном Геническом районе Херсонской области украинское движение сопротивления "АТЕШ" провело успешную диверсионную операцию против армии России. Как сообщают участники движения, в результате акции был уничтожен автомобиль, который использовался российскими военными в военных целях.
Об этом партизаны сообщили на странице в Telegram.
Партизаны уничтожили авто, которым пользовались российские операторы БпЛА
По данным разведки, уничтоженный транспорт принадлежал группе операторов беспилотников, которые активно действовали в этом направлении. Машина была оборудована аппаратурой для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и регулярно использовалась для боевых задач.
Россияне маскируются в домах гражданских лиц
Представители движения отмечают, что российские военные пытаются прятать технику в частных дворах и живут в домах местных жителей, маскируя себя и средства поражения под гражданское присутствие.
"Но это их не спасло. Уставшие после очередного задания, операторы припарковали машину возле своего временного укрытия — именно в этот момент мы нанесли удар", — сообщили партизаны.
По словам активистов, вражеская армия и без того страдает от острой нехватки техники, и этот удар еще больше подорвал их возможности. Новое авто для группы БпЛА, вероятно, не скоро появится, а значит, российская разведка в этом районе существенно ослабнет.
"Мы наблюдаем. Мы рядом. И мы готовы ударить снова", — говорится в заявлении движения "АТЕШ".
Напомним, агенты движения "АТЕШ" недавно сообщили о взрывах в Крыму и смертях среди российских военнослужащих.
Также несколько дней назад партизаны заметили, что в Севастополе значительно уменьшилось количество военной техники.
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