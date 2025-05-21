АТЕШ уничтожил авто операторов БпЛА РФ на Херсонщине

Сгоревший автомобиль. Фото иллюстративное: росСМИ

Во временно оккупированном Геническом районе Херсонской области украинское движение сопротивления "АТЕШ" провело успешную диверсионную операцию против армии России. Как сообщают участники движения, в результате акции был уничтожен автомобиль, который использовался российскими военными в военных целях.

Об этом партизаны сообщили на странице в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Партизаны уничтожили авто, которым пользовались российские операторы БпЛА

По данным разведки, уничтоженный транспорт принадлежал группе операторов беспилотников, которые активно действовали в этом направлении. Машина была оборудована аппаратурой для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и регулярно использовалась для боевых задач.

Обнаруженное авто. Фото: АТЕШ

Россияне маскируются в домах гражданских лиц

Представители движения отмечают, что российские военные пытаются прятать технику в частных дворах и живут в домах местных жителей, маскируя себя и средства поражения под гражданское присутствие.

"Но это их не спасло. Уставшие после очередного задания, операторы припарковали машину возле своего временного укрытия — именно в этот момент мы нанесли удар", — сообщили партизаны.

По словам активистов, вражеская армия и без того страдает от острой нехватки техники, и этот удар еще больше подорвал их возможности. Новое авто для группы БпЛА, вероятно, не скоро появится, а значит, российская разведка в этом районе существенно ослабнет.

"Мы наблюдаем. Мы рядом. И мы готовы ударить снова", — говорится в заявлении движения "АТЕШ".

Напомним, агенты движения "АТЕШ" недавно сообщили о взрывах в Крыму и смертях среди российских военнослужащих.

Также несколько дней назад партизаны заметили, что в Севастополе значительно уменьшилось количество военной техники.