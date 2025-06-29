У Росії курсантів Військового інституту зв’язку відправляють на фронт

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

В армії Росії спостерігається криза живої сили. Внаслідок цього там кидають курсантів Військового інституту зв'язку з Петербурга проходити "практику" на лінії зіткнення.

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у неділю, 29 червня.

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Агент "АТЕШ" побачив, що у Військовому інституті зв'язку у Санкт-Петербурзі пусто. Наразі у головному корпусі триває ремонт. Охорону забезпечує поліцейський патруль.

Військовий інститут звʼязку у Санкт-Петербурзі. Фото: t.me/atesh_ua

Військовий інститут звʼязку у Санкт-Петербурзі. Фото: t.me/atesh_ua

Агенту вдалося обійти всю територію та переконатися, що казарми й навчальні корпуси повністю спорожнілі. Навіть на контрольно-пропускному пункті, де раніше чергували курсанти, зараз нікого не видно.

Військовий інститут звʼязку у Санкт-Петербурзі. Фото: t.me/atesh_ua

"Причина проста — майже всіх курсантів примусово відправили на так звану "спеціальну військову операцію". Формально це оформляють як "навчальну практику", але на ділі молодих людей кидають у діючу армію, часто без належної підготовки", — йдеться у повідомленні.

Військовий інститут звʼязку у Санкт-Петербурзі. Фото: t.me/atesh_ua

Крім того, агент зі штабу Ленінградського військового округу підтвердив інформацію про "практику" курсантів на фронті.

Військовий інститут звʼязку у Санкт-Петербурзі на карті. Фото: t.me/atesh_ua

"Це ще одне підтвердження глибокої кадрової кризи в російських військах", — додає "АТЕШ".

Допис "АТЕШ". Фото: скриншот

Нагадаємо, агенти "АТЕШ" на тимчасово окупованій території Мелітопольського району знищили російську вантажівку з окупантами.

Раніше "АТЕШ" повідомляв, що загарбники на Кінбурнській косі готуються до можливого десанту ЗСУ, але через відсутність чітких наказів від керівництва почали стріляти один в одного.