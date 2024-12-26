Прокуратура ГБР расследует мошенничество с некачественными военными поставками

Следственные действия. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции сообщили о подозрении директору криворожского предприятия, которое в 2023 году поставило в воинскую часть 20 тысяч спальных мешков, не соответствовавших техническим стандартам. Общая стоимость контракта составила 30 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Экспертиза показала, что продукция была изготовлена из материалов, не соответствующих заявленным характеристикам. Кроме того, в мешках отсутствуют важные элементы, такие как флисовая подложка и непроницаемый воздухослой, что делало их непригодными для использования по назначению.

Спальные мешки. Фото: ГБР

Директору выдвинули подозрение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дело сопровождает Специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

Пострадавшая военная часть подала в суд с требованием возместить 6 миллионов гривен штрафов и заменить некачественные спальные мешки на соответствующую продукцию. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Параллельно следователи проверяют возможную причастность должностных лиц воинской части к этому делу. Расследование продолжается.

Напомним, в Прикарпатье ГБР расследовало преступную схему с участием врачей и должностных лиц МСЭК, которые помогали уклоняющимся избежать призыва на мобилизацию.

Также недавно в 211-й понтонно-мостовой бригаде произошел скандал из-за подозрения в дисциплинарном превышении власти, а также незаконном давлении на подчиненных со стороны офицеров.