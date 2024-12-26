Прокуратура ДБР розслідує шахрайство з неякісними військовими поставками

Слідчі дії. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції повідомили про підозру директору криворізького підприємства, яке у 2023 році поставило до військової частини 20 тисяч спальних мішків, що не відповідали технічним стандартам. Загальна вартість контракту становила 30 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Експертиза показала, що продукція була виготовлена з матеріалів, які не відповідали заявленим характеристикам. Крім того, в мішках відсутні важливі елементи, такі як флісова підкладка та повітронепроникний шар, що робило їх непридатними для використання за призначенням.

Спальні мішки. Фото: ДБР

Директору висунули підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Справу супроводжує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Постраждала військова частина подала позов до суду з вимогою відшкодувати 6 мільйонів гривень штрафів і замінити неякісні спальні мішки на відповідну продукцію. Суд задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.

Паралельно слідчі перевіряють можливу причетність посадових осіб військової частини до цієї справи. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Прикарпатті ДБР розслідувало злочинну схему за участі лікарів та посадовців МСЕК, які допомагали ухилянтам уникнути призову на мобілізацію.

Також нещодавно у 211-й понтонно-мостовій бригаді стався скандал через підозру у перевищенні дисциплінарної влади, а також незаконному тиску на підлеглих з боку офіцерів.