Россия не хочет заканчивать войну в Украине до 2026 года

Кремль. Фото: российские СМИ

Европейская разведка получила документ с жесткими требованиями России на мирных переговорах. Согласно данным, РФ не намерена заканчивать войну в этом году.

Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также:

Что указывает на то, что РФ не хочет заканчивать войну

Документ, который был написан в февраля "влиятельным московским аналитическим центром", близким к ФСБ, излагает максималистские требования России по любому прекращению конфликта в Украине.

В частности, в нем отвергаются предварительные планы президента США Дональда Трампа по мирному соглашению в течение 100 дней и говорится, что "мирное разрешение украинского кризиса не может произойти до 2026 года".

Документ также отвергает любой план отправки миротворцев в Украину, как предлагали некоторые в Европе.

В нем сказано на настаивании признания суверенитета РФ над захваченными ею украинскими территориями. Кроме того, он призывает к дальнейшему разделу путем создания буферной зоны на северо-востоке Украины на границе с российскими регионами (Брянск и Белгородо), а также демилитаризованной зоны на юге Украины около Крыма, который РФ незаконно захватила в 2014 году. Последний момент затронет также Одесскую область.

Помимо этого, в документе сказано о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти.

Подводя итог WP пишет, что документ подчеркивает трудности, с которыми все ще сталкивается Трамп при достижении любого соглашения с Россией о мире — в частности, теперь, когда Киев одобрил предложение Вашингтона о 30-дневном полном прекращении огня, что по-видимому, должно устранить разногласия между странами.

Хоть РФ пока не дала понять, что подпишется на какое-либо прекращение огня, аналитики предупреждают, что у Москвы все еще есть множество способов затянуть соглашение даже на временную паузу в боевых действиях, и говорят, что путь к любому долгосрочному мирному соглашению по-прежнему опасен.

Напомним, во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Украиной о завершении войны в Украине. В частности, стороны согласовали 30-дневное перемирие, то есть — полное прекращение огня с возможностью продления, если это же предложение примет и Россия. Президент Украины Владимир Зеленский вчера рассказал, что в случае наступления этого периода наша страна вместе с партнерами планирует "положить на бумагу" конкретные обязательства по безопасности.

Также мы писали, что после этих переговоров в Джидде, США полностью возобновили поставки военной помощи Украине. Отметим, что речь идет не о новой помощи, а о той, которая была одобрена еще администрацией Джо Байдена.