Росія не хоче закінчувати війну в Україні до 2026 року

Кремль. Фото: російські ЗМІ

Європейська розвідка отримала документ із жорсткими вимогами Росії на мирних переговорах. Згідно з даними, РФ не має наміру закінчувати війну цього року.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Документ, який був написаний у лютому "впливовим московським аналітичним центром", близьким до ФСБ, викладає максималістські вимоги Росії щодо будь-якого припинення конфлікту в Україні.

Зокрема, у ньому відкидаються попередні плани президента США Дональда Трампа щодо мирної угоди протягом 100 днів і йдеться про те, що "мирне вирішення української кризи не може відбутися до 2026 року".

Документ також відкидає будь-який план відправки миротворців в Україну, як пропонували деякі в Європі.

У ньому сказано про наполягання на визнанні суверенітету РФ над захопленими нею українськими територіями. Крім того, він закликає до подальшого поділу шляхом створення буферної зони на північному сході України на кордоні з російськими регіонами (Брянськ і Бєлгород), а також демілітаризованої зони на півдні України біля Криму, який РФ незаконно захопила 2014 року. Останній момент торкнеться також Одеської області.

Крім цього, в документі йдеться про необхідність "повного демонтажу" нинішньої української влади.

Підбиваючи підсумок WP пише, що документ підкреслює труднощі, з якими все ще стикається Трамп під час досягнення будь-якої угоди з Росією про мир — зокрема, тепер, коли Київ схвалив пропозицію Вашингтона про 30-денне повне припинення вогню, що, мабуть, має усунути розбіжності між країнами.

Хоч РФ поки що не дала зрозуміти, що підпишеться на будь-яке припинення вогню, аналітики попереджають, що у Москви все ще є безліч способів затягнути угоду навіть на тимчасову паузу в бойових діях, і кажуть, що шлях до будь-якої довгострокової мирної угоди, як і раніше, небезпечний.

Нагадаємо, у вівторок у Саудівській Аравії відбулися переговори між США та Україною про завершення війни в Україні. Зокрема, сторони погодили 30-денне перемир'я, тобто — повне припинення вогню з можливістю продовження, якщо цю ж пропозицію ухвалить і Росія. Президент України Володимир Зеленський учора розповів, що в разі настання цього періоду наша країна разом із партнерами планує "покласти на папір" конкретні безпекові зобов'язання.

Також ми писали, що після цих переговорів у Джидді, США повністю відновили постачання військової допомоги Україні. Зазначимо, що йдеться не про нову допомогу, а про ту, яка була схвалена ще адміністрацією Джо Байдена.