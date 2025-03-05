В Кремле назвали Минск лучшим местом для переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "лучшее место" для проведения переговоров Украины, США и России. По мнению спикера Путина, лучшей площадкой для переговоров является Минск.

Об этом сообщили российские СМИ в среду, 5 марта.

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Следовательно, в Москве считают Минск "лучшим местом" для трехсторонних переговоров лидеров России, США и Украины по окончанию полномасштабной войны.

"Этот вопрос не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск — это лучшее место. Это наш главный союзник, поэтому это лучшее место для переговоров", — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, Песков в целом положительно отнесся к готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по мирному урегулированию.

"Положительно (относимся. — Ред.). Вопрос, с кем сесть (за стол переговоров. — Ред.). Пока что по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому, в общем, подход положительный, но нюансы пока не меняются", — отметил спикер Кремля.

Напомним, что недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов организовать переговоры президентов России, Украины и США в Минске. По его словам, нужно "спокойно сесть и договориться".

Ранее Лукашенко поручил провести геологическое изучение недр страны. Он хочет найти редкоземельные металлы.