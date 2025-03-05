У Кремлі назвали Мінськ кращим місцем для переговорів

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав "найкраще місце" для проведення переговорів України, США та Росії. На думку речника Путіна, найкращим майданчиком для переговорів є Мінськ.

Про це повідомили російські ЗМІ у середу, 5 березня.

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Відтак, у Москві вважають Мінськ "найкращим місцем" для тристоронніх переговорів лідерів Росії, США та України щодо закінчення повномасштабної війни.

"Це питання не порушувалося і ніяк не обговорювалося. Але, звичайно, для нас Мінськ — це найкраще місце. Це наш головний союзник, тому це найкраще місце для переговорів", — заявив речник президента РФ.

Крім того, Пєсков загалом позитивно поставився до готовності президента України Володимира Зеленського до переговорів щодо мирного врегулювання.

"Позитивно (ставимося. — Ред.). Питання, з ким сісти (за стіл переговорів, — ред.). Поки що, як і раніше, зберігається правова заборона президенту України вести переговори з російською стороною. Тому загалом підхід позитивний, але нюанси поки що не змінюються", — зазначив речник Кремля.

Нагадаємо, що нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий організувати переговори президентів Росії, України та США в Мінську. За його словами, потрібно "спокійно сісти та домовитись".

Раніше Лукашенко доручив провести геологічне вивчення надр країни. Він хоче знайти рідкісноземельні метали.