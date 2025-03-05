У Кремлі назвали Мінськ кращим місцем для переговорів

Кремль назвав "найкраще місце" для переговорів України, РФ і США
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав "найкраще місце" для проведення переговорів України, США та Росії. На думку речника Путіна, найкращим майданчиком для переговорів є Мінськ.
Про це повідомили російські ЗМІ у середу, 5 березня.
У РФ вважають Мінськ найкращим майданчиком для переговорів
Відтак, у Москві вважають Мінськ "найкращим місцем" для тристоронніх переговорів лідерів Росії, США та України щодо закінчення повномасштабної війни.
"Це питання не порушувалося і ніяк не обговорювалося. Але, звичайно, для нас Мінськ — це найкраще місце. Це наш головний союзник, тому це найкраще місце для переговорів", — заявив речник президента РФ.
Крім того, Пєсков загалом позитивно поставився до готовності президента України Володимира Зеленського до переговорів щодо мирного врегулювання.
"Позитивно (ставимося. — Ред.). Питання, з ким сісти (за стіл переговорів, — ред.). Поки що, як і раніше, зберігається правова заборона президенту України вести переговори з російською стороною. Тому загалом підхід позитивний, але нюанси поки що не змінюються", — зазначив речник Кремля.
Нагадаємо, що нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий організувати переговори президентів Росії, України та США в Мінську. За його словами, потрібно "спокійно сісти та домовитись".
Раніше Лукашенко доручив провести геологічне вивчення надр країни. Він хоче знайти рідкісноземельні метали.
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