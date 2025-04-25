В парламентах семи стран напомнили Трампу о последствиях переговоров с РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Европейские парламентарии напомнили лидеру США Дональду Трампу о последствиях переговоров с российским диктатором Путиным. Следовательно, они выступили с совместным заявлением к президенту Америки.

Об этом говорится в документе, который оказался в распоряжении "Европейской правды".

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Европейские парламентарии выступили с заявлением к Трампу

Следовательно, руководители комитетов по иностранным делам европейских парламентов выступили с совместным заявлением, в котором призвали Трампа и Конгресс США "продемонстрировать настоящее лидерство" в противостоянии России.

Как известно, документ подписали семь глав комитета по вопросам иностранных дел, среди которых и председатель украинского комитета - Александр Мережко. Среди подписантов также руководители комитетов по вопросам иностранных дел Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и Великобритании. Со временем к ним присоединился коллега из Чехии.

"На фоне последних событий, связанных с процессом переговоров и российскими ударами по гражданскому населению в Украине, главы комитетов иностранных дел ряда европейских парламентов выступили с совместным заявлением, в котором назвали вещи своими именами и обратились к президенту Трампу и Конгрессу США", — сказал Мережко в комментарии "Европейской правде".

Что требуют европейские парламентарии от Трампа

Отмечается, что подписанты призвали лидера США прекратить "политику умиротворения", и вместо этого - выразить решительную позицию против террористического режима России.

Кроме того, они призвали страны Европы немедленно конфисковать замороженные активы России и перенаправить их на поддержку Украины.

"Не может быть никаких компромиссов и внешнего давления на Украину относительно ее суверенитета и территориальной целостности", — говорится в заявлении.

В то же время отдельно они призвали США и других членов НАТО без промедлений принять Украину в Североатлантический блок. А государств-членов ЕС — ускорить процесс вступления Украины в Европейский Союз.

Ранее мы информировали о разнице между планами США и Европы по окончанию полномасштабной войны России против Украины.

Кроме того, недавно Трамп назвал свое обещание завершить полномасштабную войну в Украине в первый день своего президентства "шуткой".