У парламентах семи країн нагадали Трампу про наслідки переговорів з РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Європейські парламентарі нагадали лідеру США Дональду Трампу про наслідки переговорів з російським диктатором Путіним. Відтак, вони виступили зі спільною заявою до президента Америки.

Про це мовиться у документі, який опинився у розпорядженні "Європейської правди".

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Європейські парламентарі виступили із заявою до Трампа

Відтак, очільники комітетів із закордонних справ європейських парламентів виступили зі спільною заявою, у якій закликали Трампа та Конгрес США "продемонструвати справжнє лідерство" у протистоянні Росії.

Як відомо, документ підписали семеро глав комітету з питань закордонних справ, серед яких й голова українського комітету — Олександр Мережко. Серед підписантів також очільники комітетів з питань закордонних справ Франції, Литви, Латвії, Естонії та Британії. Згодом до них долучився колега з Чехії.

"На тлі останніх подій, повʼязаних з процесом переговорів і російськими ударами по цивільному населенню в України, голови комітетів закордонних справ низки європейських парламентів виступили зі спільною заявою, в якій назвали речі своїми іменами й звернулися до президента Трампа і Конгресу США", — сказав Мережко у коментарі "Європейській правді".

Що вимагають європейські парламентарі від Трампа

Зазначається, що підписанти закликали лідера США припинити "політику умиротворення", і натомість — висловити рішучу позицію проти терористичного режиму Росії.

Крім того, вони закликали країни Європи негайно конфіскувати заморожені активи Росії та перенаправити їх на підтримку України.

"Не може бути жодних компромісів та зовнішнього тиску на Україну щодо її суверенітету та територіальної цілісності", — йдеться у заяві.

Водночас окремо вони закликали США та інших членів НАТО без зволікань прийняти Україну до Північноатлантичного блоку. А держав-членів ЄС — прискорити процес вступу України до Європейського Союзу.

Раніше ми інформували про різницю між планами США та Європи щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

Крім того, нещодавно Трамп назвав свою обіцянку завершити повномасштабну війну в Україні в перший день свого президентства "жартом".