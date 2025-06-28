Генпрокурор Кравченко проведет проверки ряда уголовных дел

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Фото: facebook/RuslanKravchenkoKyiv

Генеральный прокурор Руслан Кравченко поручил провести аудит всех уголовных производств в отношении компаний, которые работают в инфраструктурном секторе. Кроме того, он разобрался с уголовным производством в отношении компании "Автомагистраль-Юг".

Об этом Руслан Кравченко сообщил в Telegram 28 июня.

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Кравченко рассказал, что сегодня он вместе с профильным заместителем лично разобрался с уголовным производством в отношении компании "Автомагистраль-Юг". Как известно, она восстанавливает и строит инфраструктурные объекты за бюджетные средства.

"Вчера было обращение компании, в котором говорилось о конструктивном диалоге. Так вот, относительно конструктива: материалы дела изучил глубоко и все объявленные сегодня подозрения — законные, обоснованные, подтвержденные результатами проведенных судебных экспертиз", — подчеркнул генпрокурор.

Также он сообщил, что к нему по этому делу обращались адвокаты и он пообщался с одним из защитников. Он сообщил, что компания проводит свои экспертизы. По словам Кравченко, он согласился рассмотреть все доказательства адвокатов компании и при необходимости назначить комплексную экспертизу. Однако сейчас все, что есть в деле, свидетельствует о беспристрастном досудебном расследовании.

"Также сегодня же я поручил провести аудит всех уголовных производств в отношении компаний, которые работают в инфраструктурном секторе. Получил первую информацию: по другим бизнес-структурам тоже есть уголовные производства, но со стороны правоохранителей, по тем или иным причинам, затягивается расследование этих дел", — сказал Руслан Кравченко.

По его словам, прокуратура проверит все факты, связанные со строительством, восстановлением и инфраструктурными контрактами. И те, кто ворует — будут отвечать. А те, против кого фабрикуют дела — будут защищены.

Также он предупредил, что ни один правоохранительный орган не должен превращаться в механизм давления или инструмент уничтожения конкурентов в бизнесе. Так же никто не имеет иммунитета, если речь идет о злоупотреблениях бюджетными средствами.

Напомним, 21 июня Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генпрокурора. Эта должность оставалась свободной почти восемь месяцев после того, как Андрей Костин ушел в отставку.

Уже 23 июня новый генпрокурор официально приступил к работе. Он поставил приоритеты, среди которых, в частности, обеспечение реального доверия к органам прокуратуры и обеспечение справедливости в каждом уголовном производстве.