Генпрокурор Кравченко проведе перевірки низки кримінальних справ

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Фото: facebook/RuslanKravchenkoKyiv

Генеральний прокурор Руслан Кравченко доручив провести аудит усіх кримінальних проваджень щодо компаній, які працюють в інфраструктурному секторі. Крім того, він розібрався з кримінальним провадженням щодо компанії "Автомагістраль-Південь".

Про це Руслан Кравченко повідомив у Telegram 28 червня.

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Кравченко розповів, що сьогодні він разом з профільним заступником особисто розібрався з кримінальним провадженням щодо компанії "Автомагістраль-Південь". Як відомо, вона відбудовує та будує інфраструктурні обʼєкти за бюджетні кошти.

"Вчора було звернення компанії, в якому йшлося про конструктивний діалог. Так от щодо конструктиву: матеріали справи вивчив глибоко, і всі оголошені сьогодні підозри — законні, обґрунтовані, підтверджені результатами проведених судових експертиз", — наголосив генпрокурор.

Також він повідомив, що до нього у цій справі звертались адвокати і він поспілкувався з одним із захисників. Він повідомив, що компанія проводить свої експертизи. За словами Кравченка, він погодився розглянути усі докази адвокатів компанії і за потреби призначити комплексну експертизу. Однак зараз усе, що є в справі, свідчить про неупереджене досудове розслідування.

"Також сьогодні ж я доручив провести аудит усіх кримінальних проваджень щодо компаній, які працюють в інфраструктурному секторі. Отримав першу інформацію: по інших бізнес-структурах теж є кримінальні провадження, але з боку правоохоронців, з тих чи інших причин, затягується розслідування цих справ", — сказав Руслан Кравченко.

За його словами, прокуратура перевірить усі факти, пов’язані з будівництвом, відбудовою та інфраструктурними контрактами. І ті, хто краде, — відповідатимуть. А ті, проти кого фабрикують справи, — будуть захищені.

Також він попередив, що жоден правоохоронний орган не має перетворюватися на механізм тиску або інструмент знищення конкурентів у бізнесі. Так само ніхто не має імунітету, якщо йдеться про зловживання бюджетними коштами.

Нагадаємо, 21 червня Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду генпрокурора. Ця посада залишалась вільною майже вісім місяців після того, як Андрій Костін пішов у відставку.

Вже 23 червня новий генпрокурор офіційно розпочав роботу. Він поставив пріоритети, серед яких, зокрема, забезпечення реальної довіри до органів прокуратури та забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні.