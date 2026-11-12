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Главная Новости дня Козырь: после гуманитарной миссии в Олешках снова продолжаются обстрелы

Козырь: после гуманитарной миссии в Олешках снова продолжаются обстрелы

Ua ru
12 ноября 2026 21:01
Эксклюзив
В Олешках после гуманитарной миссии возобновились обстрелы и преследования людей facebook.com/34obrmp
Кадры из Олешок. Фото: facebook.com/34obrmp

После завершения гуманитарной миссии ситуация в оккупированных Олешках вернулась к прежней: российские военные продолжают обстреливать город и преследовать местных жителей. При этом часть привезенной помощи до сих пор не раздана гражданским лицам — её хранят в местной больнице.

Об этом рассказал народный депутат Сергей Козырь в эфире Вечір.LIVE.

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Что происходит в Олешках после гуманитарной миссии

По словам Козыря, во время гуманитарной миссии местные жители получили кратковременную передышку. Некоторые из них смогли приехать в свои дома, в частности те, что расположены вблизи Днепра, и проверить их состояние.

Однако после завершения миссии обстрелы и преследования гражданских лиц возобновились.

"По моей информации, всё вернулось к тому состоянию, которое было до этой гуманитарной миссии. То есть идет охота на людей, идут обстрелы, идет постоянное нагнетание военных действий. Поэтому, в принципе, для херсонцев ничего не изменилось", — заявил народный депутат.

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Он также отметил, что подобная ситуация сложилась и в других населенных пунктах вблизи Днепра, в частности в Голой Пристани, Старой и Новой Збурьевке. По словам Козыря, на подконтрольной Украине территории военные администрации пытаются доставлять гуманитарную помощь, а военные и полиция — эвакуировать мирных жителей.

Почему гуманитарную помощь не раздают людям

Отдельно Козырь обратил внимание на судьбу гуманитарной помощи, которую доставили в Олешки во время миссии. По его информации, часть груза сейчас хранится в местной больнице и не раздается жителям. К этому, по словам народного депутата, причастны местные жители, перешедшие на сторону России.

"Но сейчас мы видим, что ту гуманитарную помощь, которая приехала, люди, которые там перешли на сторону России, в том числе наши соотечественники, проживавшие в Украине и работавшие в Олешках, заперли в больнице и не раздают людям. То есть, вот такая ситуация", — рассказал он.

Нардеп также предположил, что в оккупированном городе не было надлежащего военного командования, а отдельные российские военные могли самостоятельно совершать насилие в отношении местных жителей. В то же время он подчеркнул, что для выяснения обстоятельств необходимо проанализировать ситуацию.

Как предлагают организовать следующие гуманитарные миссии

Козырь считает, что опыт предыдущей миссии должен стать основанием для введения дополнительных мер предосторожности. В частности, он предложил привлечь Международный комитет Красного Креста к регулярной доставке гуманитарной помощи гражданским лицам, остающимся в зоне оккупации.

По его мнению, такие грузы можно было бы доставлять специально выделенным транспортом раз в месяц или раз в три месяца. Это позволило бы поддерживать людей, которые по разным причинам не могут или не хотят выезжать из оккупированных населенных пунктов.

"Давайте обсудим, что в таких ситуациях, я не знаю, какой-то там Красный Крест, может раз в месяц, раз в три месяца завозить какими-то там специально выделенными машинами, не белыми КАМАЗами, как тогда там завозили условно военную гуманитарную помощь, а завозить ту же гуманитарную помощь тем людям, которые там остаются", — отметил нардеп.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские военные после гуманитарной миссии в оккупированных Олешках пополнили запасы боеприпасов, подтянули артиллерию и провели ротацию личного состава. По словам представителя морской пехоты Павла Дрогаля, сейчас оккупанты в основном прячутся в подвалах и почти не появляются на улицах. Украинские военные продолжают контролировать воздушное пространство над городом.

Также Новини.LIVE сообщали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о подготовке дополнительного безопасного выезда для жителей Олешек и прилегающих населенных пунктов. После первой гуманитарной миссии люди продолжали обращаться с просьбами об эвакуации.

обстрелы Сергей Козырь Красный Крест война в Украине Олешки
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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