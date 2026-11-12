Кадри з Олешок. Фото: facebook.com/34obrmp

Після завершення гуманітарної місії ситуація в окупованих Олешках повернулася до тієї, що була раніше: російські військові продовжують обстрілювати місто та переслідувати місцевих жителів. Водночас частину завезеної допомоги досі не роздали цивільним — її зберігають у місцевій лікарні.

Про це розповів народний депутат Сергій Козир в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Що відбувається в Олешках після гуманітарної місії

За словами Козиря, під час гуманітарної місії місцеві жителі отримали короткий перепочинок. Деякі з них змогли приїхати до своїх домівок, зокрема тих, що розташовані поблизу Дніпра, та перевірити їхній стан.

Однак після завершення місії обстріли й переслідування цивільних відновилися.

"За моєю інформацією, все повернулося на ті рамки, які були до цієї гуманітарної місії. Тобто йде сафарі на людей, йде обстріл, йде постійне нагнітання військових дій. Тому, в принципі, для херсонців нічого не змінилося", — заявив нардеп.

Читайте також:

Він також зазначив, що подібна ситуація склалася і в інших населених пунктах поблизу Дніпра, зокрема в Голій Пристані, Старій та Новій Збур'ївці. За словами Козиря, на підконтрольній Україні території військові адміністрації намагаються доправляти гуманітарну допомогу, а військові та поліція — евакуювати цивільних.

Чому гуманітарну допомогу не роздають людям

Окремо Козир звернув увагу на долю гуманітарної допомоги, яку завезли до Олешок під час місії. За його інформацією, частину вантажу наразі зберігають у місцевій лікарні та не роздають жителям. До цього, за словами нардепа, причетні місцеві жителі, які перейшли на бік Росії.

"Але зараз ми бачимо, та гуманітарна допомога, яка приїхала, зараз людьми, які там стали на бік Росії, в тому числі нашими, які проживали в Україні і працювали в Олешках, закрили її в лікарні і не роздають людям. Тобто, ось ситуація, яка є", — розповів він.

Нардеп також припустив, що в окупованому місті не було належного військового командування, а окремі російські військові могли самостійно вчиняти насильство щодо місцевих жителів. Водночас він наголосив, що для з'ясування обставин необхідно аналізувати ситуацію.

Як пропонують організувати наступні гуманітарні місії

Козир вважає, що досвід попередньої місії має стати підставою для запровадження додаткових запобіжників. Зокрема, він запропонував залучити Міжнародний комітет Червоного Хреста до регулярного доправлення гуманітарної допомоги цивільним, які залишаються в окупації.

На його думку, такі вантажі можна було б доставляти спеціально визначеним транспортом раз на місяць або раз на три місяці. Це дало б змогу підтримувати людей, які з різних причин не можуть або не хочуть виїжджати з окупованих населених пунктів.

"Давайте проговоримо, що такі ситуації, я не знаю, якийсь там Червоний Хрест, може раз в місяць, раз в три місяці завозити якимись там спеціально визначеними машинами, не білими КАМАЗами, як тоді там завозили умовно військову гуманітарку, а завозити той же гуманітарну допомогу тим людям, які там залишаються", — зазначив нардеп.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські військові після гуманітарної місії в окупованих Олешках поповнили запаси боєприпасів, підтягнули артилерію та провели ротацію особового складу. За словами речника морської піхоти Павла Дрогаля, нині окупанти переважно ховаються в підвалах і майже не з'являються на вулицях. Українські військові продовжують контролювати повітряний простір над містом.

Також Новини.LIVE писали, що омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про підготовку додаткового безпечного виїзду для жителів Олешок та навколишніх населених пунктів. Після першої гуманітарної місії люди продовжили звертатися з проханнями про евакуацію.