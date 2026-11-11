Дрогаль: росіяни ховаються в підвалах і майже не виходять на вулиці Олешок
Російські військові майже не з’являються на вулицях окупованих Олешок на Херсонщині та переважно перебувають у підвалах. За словами речника морської піхоти Павла Дрогаля, активність противника в місті знизилася після припинення режиму тиші, хоча окупанти встигли поповнити запаси боєприпасів і провести ротацію особового складу.
Про ситуацію в місті розповів речник морської піхоти Павло Дрогаль в ефірі "Ми-Україна", інформує Новини.LIVE.
Що відбувається в окупованих Олешках
За його словами, росіяни підтягнули до Олешок боєприпаси й артилерію, а також ротували військових. Однак після отримання провізії та боєприпасів окупанти переважно залишаються в укриттях і майже не виходять на вулиці.
"Вони підтягнули туди боєприпаси, вони підтягнули туди артилерію, ротували свій особовий склад. Але цей особовий склад, так як отримав провізію і боєприпаси, вони фактично не потикаються на вулицю і зараз сидять по підвалах", — зазначив Дрогаль.
Речник морської піхоти також повідомив, що українські військові моніторять повітряний простір над Олешками.
"Ми моніторимо повітряний простір над Олешками, він під нашим контролем. Тому зараз противник саме в самому місті мало активний, його особовий склад зараз майже не показується на вулицю", — додав військовий.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про підготовку додаткового безпечного виїзду для мешканців Олешок та навколишніх населених пунктів. Після першої гуманітарної місії люди продовжили звертатися з проханнями про евакуацію. Наразі збирають інформацію про охочих виїхати та погоджують гуманітарні й безпекові умови.
Також Новини.LIVE писали, що, за словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, Росія використала гуманітарне перемир’я в Олешках для ротації підрозділів і перекидання озброєння та безпілотників. Він також заявляв про збільшення інтенсивності атак російських дронів і артилерії на Херсон та інші населені пункти правобережної Херсонщини.