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Головна Новини дня Дрогаль: росіяни ховаються в підвалах і майже не виходять на вулиці Олешок

Дрогаль: росіяни ховаються в підвалах і майже не виходять на вулиці Олешок

Ua ru
11 листопада 2026 23:59
Дрогаль: російські військові ховаються в підвалах окупованих Олешок facebook.com/34obrmp
Руйнування в Олешках. Фото: facebook.com/34obrmp

Російські військові майже не з’являються на вулицях окупованих Олешок на Херсонщині та переважно перебувають у підвалах. За словами речника морської піхоти Павла Дрогаля, активність противника в місті знизилася після припинення режиму тиші, хоча окупанти встигли поповнити запаси боєприпасів і провести ротацію особового складу.

Про ситуацію в місті розповів речник морської піхоти Павло Дрогаль в ефірі "Ми-Україна", інформує Новини.LIVE.

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Що відбувається в окупованих Олешках

За його словами, росіяни підтягнули до Олешок боєприпаси й артилерію, а також ротували військових. Однак після отримання провізії та боєприпасів окупанти переважно залишаються в укриттях і майже не виходять на вулиці.

"Вони підтягнули туди боєприпаси, вони підтягнули туди артилерію, ротували свій особовий склад. Але цей особовий склад, так як отримав провізію і боєприпаси, вони фактично не потикаються на вулицю і зараз сидять по підвалах", — зазначив Дрогаль.

Речник морської піхоти також повідомив, що українські військові моніторять повітряний простір над Олешками.

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"Ми моніторимо повітряний простір над Олешками, він під нашим контролем. Тому зараз противник саме в самому місті мало активний, його особовий склад зараз майже не показується на вулицю", — додав військовий.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про підготовку додаткового безпечного виїзду для мешканців Олешок та навколишніх населених пунктів. Після першої гуманітарної місії люди продовжили звертатися з проханнями про евакуацію. Наразі збирають інформацію про охочих виїхати та погоджують гуманітарні й безпекові умови.

Також Новини.LIVE писали, що, за словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, Росія використала гуманітарне перемир’я в Олешках для ротації підрозділів і перекидання озброєння та безпілотників. Він також заявляв про збільшення інтенсивності атак російських дронів і артилерії на Херсон та інші населені пункти правобережної Херсонщини.

російські війська Херсонська область окупанти війна в Україні Олешки
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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