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Главная Новости дня Дрогаль: россияне прячутся в подвалах и почти не выходят на улицы Олешока

Дрогаль: россияне прячутся в подвалах и почти не выходят на улицы Олешока

Ua ru
11 ноября 2026 23:59
Дрогаль: российские военные прячутся в подвалах оккупированных Олешек facebook.com/34obrmp
Разрушения в Олешках. Фото: facebook.com/34obrmp

Российские военные практически не появляются на улицах оккупированных Олешек в Херсонской области и в основном находятся в подвалах. По словам представителя морской пехоты Павла Дрогаля, активность противника в городе снизилась после прекращения режима тишины, хотя оккупанты успели пополнить запасы боеприпасов и провести ротацию личного состава.

О ситуации в городе рассказал представитель морской пехоты Павел Дрогаль в эфире "Мы-Украина", сообщает Новини.LIVE.

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Что происходит в оккупированных Олешках

По его словам, россияне подтянули к Олешкам боеприпасы и артиллерию, а также провели ротацию военных. Однако после получения провизии и боеприпасов оккупанты в основном остаются в укрытиях и почти не выходят на улицы.

"Они подтянули туда боеприпасы, они подтянули туда артиллерию, произвели ротацию личного состава. Но этот личный состав, так как получил провизию и боеприпасы, фактически не выходит на улицу и сейчас сидит в подвалах", — отметил Дрогаль.

Представитель морской пехоты также сообщил, что украинские военные контролируют воздушное пространство над Олешками.

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"Мы контролируем воздушное пространство над Олешками, оно находится под нашим контролем. Поэтому сейчас противник в самом городе малоактивен, его личный состав практически не выходит на улицу", — добавил военный.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о подготовке дополнительного безопасного выезда для жителей Олешек и прилегающих населенных пунктов. После первой гуманитарной миссии люди продолжали обращаться с просьбами об эвакуации. Сейчас собирают информацию о желающих выехать и согласовывают гуманитарные и безопасностные условия.

Также Новини.LIVE писали, что, по словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, Россия использовала гуманитарное перемирие в Олешках для ротации подразделений и переброски вооружения и беспилотников. Он также заявлял об увеличении интенсивности атак российских дронов и артиллерии на Херсон и другие населённые пункты правобережной Херсонщины.

российские войска Херсонская область оккупанты война в Украине Олешки
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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