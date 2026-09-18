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Главная Новости дня Костенко: Украина сбивает почти 100% ракет и до 90% шахедов

Костенко: Украина сбивает почти 100% ракет и до 90% шахедов

Ua ru
18 сентября 2026 10:58
Эксклюзив
Костенко: Украина сбивает почти 100 % крылатых ракет
Роман Костенко. Фото: пресс-служба партии "Голос".

Россия продолжает разрабатывать новые средства воздушной атаки, в частности делает ставку на реактивные "шахеды". В то же время украинская противовоздушная оборона уже демонстрирует высокие показатели перехвата крылатых ракет и обычных ударных беспилотников. Об этом на ежегодной встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, рассказал народный депутат Роман Костенко.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Россия делает ставку на новые ударные дроны

По словам нардепа, Россия использует реактивные беспилотники, поскольку они требуют от Украины более дорогостоящих средств противодействия.

"Мы знаем, что они сейчас делают на них ставку, потому что они для них эффективны. Эффективны потому, что, во-первых, они для них, конечно, дороже, но это требует от нас более дорогих комплексов для противодействия им", — отметил Костенко.

В то же время он подчеркнул, что Украина значительно повысила эффективность борьбы с обычными "шахедами". По его словам, показатели их сбивания могут достигать 80–90%, а иногда — 100%.

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Костенко добавил, что Украина также работает над собственными решениями для противодействия баллистическим ракетам. По словам народного депутата, ранее страна не производила противоракеты, поэтому сейчас это направление фактически развивается с нуля.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 сентября Костенко рассказал о планах Украины по противодействию баллистическим ракетам в преддверии зимы. По его словам, Украина еще некоторое время будет зависеть от помощи партнеров в их перехвате, параллельно работая над поражением российских средств запуска.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 сентября Роман Костенко заявил, что Украина работает над усилением противовоздушной обороны для борьбы с реактивными "шахедами". По его словам, такие беспилотники отличаются от обычных большей скоростью и высотой полета.

Роман Костенко ракеты дроны война в Украине крылатые ракеты
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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