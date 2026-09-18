Костенко: Україна збиває майже 100% крилатих ракет

Роман Костенко. Фото: пресслужба партії "Голос".

Росія продовжує розробляти нові засоби повітряної атаки, зокрема робить ставку на реактивні "шахеди". Водночас українська протиповітряна оборона вже демонструє високі показники перехоплення крилатих ракет і звичайних ударних безпілотників. Про це на щорічній зустрічі YES, організованій Фондом Віктора Пінчука розповів народний депутат Роман Костенко.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Росія робить ставку на нові ударні дрони

За словами нардепа, Росія використовує реактивні безпілотники, оскільки вони потребують від України дорожчих засобів протидії.

"Ми знаємо, що вони зараз роблять на них ставку, тому що вони для них є ефективними. Ефективними, тому що, по-перше, вони є для них, звичайно, дорожчими, але це вимагає від нас дорожчих комплексів щодо їх протидії", — зазначив Костенко.

Водночас він наголосив, що Україна значно підвищила ефективність боротьби зі звичайними "шахедами". За його словами, показники їхнього збиття можуть сягати 80–90%, а іноді — 100%.

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Костенко додав, що Україна також працює над власними рішеннями для протидії балістичним ракетам. За словами нардепа, раніше країна не виробляла протибалістичні ракети, тому зараз цей напрямок фактично розвивається з нуля.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 вересня Костенко розповів про плани України щодо протидії балістичним ракетам напередодні зими. За його словами, Україна ще певний час залежатиме від допомоги партнерів у їхньому перехопленні, паралельно працюючи над ураженням російських засобів запуску.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 вересня Роман Костенко заявив, що Україна працює над посиленням протиповітряної оборони для боротьби з реактивними "шахедами". За його словами, такі безпілотники відрізняються від звичайних більшою швидкістю та висотою польоту.