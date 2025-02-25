Какие гарантии безопасности могут предоставить Украине в ЕС - Костенко назвал варианты

Глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Фото: скриншот из видео

Полномасштабная война в Украине может завершиться уже в этом году. Однако для этого необходимы гарантии безопасности от международных партнеров.

Глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко назвал возможные обязательства в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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По словам Костенко, обязательства должны быть конкретными, с четко прописанным планом, что делает каждая страна в случае агрессии.

"И они должны быть конкретными вплоть до основания ядерного оружия. Тогда я понимаю, что это гарантии, а не так, как было до этого в Будапештском меморандуме", — сказал он.

Председатель оборонного комитета привел пример, как это может быть в случае повторной агрессии РФ против Украины:

Франция сразу поднимает свои войска и ПВО и перемещает к границам с Украиной;

Германия направляет все свои самолеты и закрывает небо;

Франция и Британия готовят свое ядерное оружие и в готовности ударить по РФ.

"Но для этого конечно надо двигаться дальше. Украина должна быть четко документально в европейской семье — в ЕС или НАТО", — добавил Костенко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны обеспечить безопасность в Украине должны страны Европы.

Также он допустил территориальные уступки Украины России во время переговоров.