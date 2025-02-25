Какие гарантии безопасности могут предоставить Украине в ЕС - Костенко назвал варианты

Костенко назвал гарантии, которые Украина должна получить от ЕС
Полномасштабная война в Украине может завершиться уже в этом году. Однако для этого необходимы гарантии безопасности от международных партнеров.
Глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко назвал возможные обязательства в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.
Гарантии от партнеров для Украины
По словам Костенко, обязательства должны быть конкретными, с четко прописанным планом, что делает каждая страна в случае агрессии.
"И они должны быть конкретными вплоть до основания ядерного оружия. Тогда я понимаю, что это гарантии, а не так, как было до этого в Будапештском меморандуме", — сказал он.
Председатель оборонного комитета привел пример, как это может быть в случае повторной агрессии РФ против Украины:
- Франция сразу поднимает свои войска и ПВО и перемещает к границам с Украиной;
- Германия направляет все свои самолеты и закрывает небо;
- Франция и Британия готовят свое ядерное оружие и в готовности ударить по РФ.
"Но для этого конечно надо двигаться дальше. Украина должна быть четко документально в европейской семье — в ЕС или НАТО", — добавил Костенко.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны обеспечить безопасность в Украине должны страны Европы.
Также он допустил территориальные уступки Украины России во время переговоров.
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