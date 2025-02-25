Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Костенко назвал гарантии, которые Украина должна получить от ЕС arrow

Костенко назвал гарантии, которые Украина должна получить от ЕС

25 февраля 2025 17:51
Евгения Брюховецкая - редактор
Какие гарантии безопасности могут предоставить Украине в ЕС - Костенко назвал варианты
Глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Полномасштабная война в Украине может завершиться уже в этом году. Однако для этого необходимы гарантии безопасности от международных партнеров.

Глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко назвал возможные обязательства в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Гарантии от партнеров для Украины

По словам Костенко, обязательства должны быть конкретными, с четко прописанным планом, что делает каждая страна в случае агрессии.

"И они должны быть конкретными вплоть до основания ядерного оружия. Тогда я понимаю, что это гарантии, а не так, как было до этого в Будапештском меморандуме", — сказал он.

Председатель оборонного комитета привел пример, как это может быть в случае повторной агрессии РФ против Украины:

  • Франция сразу поднимает свои войска и ПВО и перемещает к границам с Украиной;
  • Германия направляет все свои самолеты и закрывает небо;
  • Франция и Британия готовят свое ядерное оружие и в готовности ударить по РФ.

"Но для этого конечно надо двигаться дальше. Украина должна быть четко документально в европейской семье — в ЕС или НАТО", — добавил Костенко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны обеспечить безопасность в Украине должны страны Европы.

Также он допустил территориальные уступки Украины России во время переговоров.

Верховная Рада Европейский союз переговоры безопасность война в Украине 3 года войны
Реклама
Реклама
Реклама