Які гарантії безпеки можуть надати Україні в ЄС - Костенко назвав варіанти

Костенко назвав гарантії, які Україна має отримати від країн ЄС
Повномасштабна війна в Україні може завершитися вже цього року. Однак для цього необхідні гарантії безпеки від міжнародних партнерів.
Голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко назвав можливі зобов’язання у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Гарантії від партнерів для України
За словами Костенка, зобов’язання мають бути конкретними, з чітко прописаним планом, що робить кожна країна в разі агресії.
"І вони мають бути конкретними аж до заснування ядерної зброї. Тоді я розумію, що це гарантії, а не так, як було до цього в Будапештському меморандумі", — сказав він.
Голова оборонного комітету навів приклад, як це може бути у разі повторної агресії РФ проти України:
- Франція одразу підіймає свої війська й ППО і переміщує до кордонів з Україною;
- Німеччина направляє всі свої літаки й закриває небо;
- Франція і Британія готують свою ядерну зброю і в готовності ударити по РФ.
"Але для цього звичайно треба рухатися далі. Україна має бути чітко документально в європейській сім'ї — в ЄС чи НАТО", — додав Костенко.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни забезпечити безпеку в Україні мають країни Європи.
Також він припустив територіальні поступки Україною Росії під час переговорів.
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