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Костенко назвав гарантії, які Україна має отримати від країн ЄС

25 лютого 2025 17:51
Євгенія Брюховецька - редактор
Які гарантії безпеки можуть надати Україні в ЄС - Костенко назвав варіанти
Голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Повномасштабна війна в Україні може завершитися вже цього року. Однак для цього необхідні гарантії безпеки від міжнародних партнерів.

Голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко назвав можливі зобов’язання у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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За словами Костенка, зобов’язання мають бути конкретними, з чітко прописаним планом, що робить кожна країна в разі агресії.

"І вони мають бути конкретними аж до заснування ядерної зброї. Тоді я розумію, що це гарантії, а не так, як було до цього в Будапештському меморандумі", — сказав він.

Голова оборонного комітету навів приклад, як це може бути у разі повторної агресії РФ проти України:

  • Франція одразу підіймає свої війська й ППО і переміщує до кордонів з Україною; 
  • Німеччина направляє всі свої літаки й закриває небо; 
  • Франція і Британія готують свою ядерну зброю і в готовності ударити по РФ. 

"Але для цього звичайно треба рухатися далі. Україна має бути чітко документально в європейській сім'ї — в ЄС чи НАТО", — додав Костенко.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни забезпечити безпеку в Україні мають країни Європи.

Також він припустив територіальні поступки Україною Росії під час переговорів.

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