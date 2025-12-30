Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кошевой откровенно рассказал о непубличном общении с Зеленским

Кошевой откровенно рассказал о непубличном общении с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 23:18
Кошевой откровенно рассказал о непубличном общении с Зеленским - что известно
Евгений Кошевой. Фото: кадр из видео

Актер, комик и художественный руководитель "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал, как общается с Президентом Украины Владимиром Зеленским публично и непублично. Кошевой также рассказал, чем они занимаются вдвоем, когда встречаются.

Об этом Кошевой рассказал в интервью на YouTube-канале "Исландия".

Реклама
Читайте также:

Зеленский и Кошевой

Кошевой рассказал о ранних годах становления своей актерской деятельности Он выразил слова благодарности своим коллегам по "Кварталу".



"Ребята помогали. Я за это очень благодарен. Того, кого ты сейчас видишь перед собой, без них бы не было. Я очень благодарен им за дружбу и за становление мое как человека и как артиста, скажем так, как друга. Я, во-первых, благодарен Владимиру Александровичу", — сообщил Кошевой.

Ведущий переспросил Евгения, называет ли он Президента как-то иначе в непубличной сфере, чем "Владимир Александрович". Кошевой отметил, что публично не может никак иначе его называть из-за президентского статуса, но не публично Кошевой называет Зеленского "Вован".

Кошевой общается с Зеленским с помощью сообщений, учитывая ситуацию в стране. В те редкие случаи, когда они встречаются — стараются не говорить о политике, и слушают музыку, которая нравится.

Напомним, что команда студии "Квартала 95" зарегистрировала новую компанию без Тимура Миндича. Они создали новое юридическое лицо — ООО "Квартал ЮА".

Ранее мы также информировали, что известные украинские певцы бойкотируют новогодний концерт студии "Квартал-95". Причиной стал скандал, где фигурирует Тимур Миндич.

Владимир Зеленский Квартал 95 Исландия Евгений Кошевой актеры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации