Кошевой откровенно рассказал о непубличном общении с Зеленским - что известно

Евгений Кошевой. Фото: кадр из видео

Актер, комик и художественный руководитель "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал, как общается с Президентом Украины Владимиром Зеленским публично и непублично. Кошевой также рассказал, чем они занимаются вдвоем, когда встречаются.

Об этом Кошевой рассказал в интервью на YouTube-канале "Исландия".

Зеленский и Кошевой

Кошевой рассказал о ранних годах становления своей актерской деятельности Он выразил слова благодарности своим коллегам по "Кварталу".





"Ребята помогали. Я за это очень благодарен. Того, кого ты сейчас видишь перед собой, без них бы не было. Я очень благодарен им за дружбу и за становление мое как человека и как артиста, скажем так, как друга. Я, во-первых, благодарен Владимиру Александровичу", — сообщил Кошевой.

Ведущий переспросил Евгения, называет ли он Президента как-то иначе в непубличной сфере, чем "Владимир Александрович". Кошевой отметил, что публично не может никак иначе его называть из-за президентского статуса, но не публично Кошевой называет Зеленского "Вован".

Кошевой общается с Зеленским с помощью сообщений, учитывая ситуацию в стране. В те редкие случаи, когда они встречаются — стараются не говорить о политике, и слушают музыку, которая нравится.

