Кошовий відверто розповів про непублічне спілкування з Зеленським — що відомо

Євген Кошовий. Фото: кадр із відео

Актор, комік та художній керівник "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів, як спілкується із Президентом України Володимиром Зеленським публічно і непублічно. Кошовий також розповів, чим вони займаються удвох, коли зустрічаються.

Про це Кошовий розказав в інтерв'ю на YouTube-каналі "Ісландія".

Зеленський та Кошовий

Кошовий розповів про ранні роки становлення своєї акторської діяльності Він висловив слова подяки своїм колегам по "Кварталу".





"Хлопці допомагали. Я за це дуже вдячний. Того, кого ти зараз бачиш перед собою, без них би не було. Я дуже вдячний їм за дружбу і за становлення моє як людини і як артиста, скажімо так, як друга. Я, по-перше, вдячний Володимиру Олександровичу", — повідомив Кошовий.

Ведучій перепитав Євгена, чи називає він Президента якось інакше у непублічній сфері, ніж "Володимир Олександрович". Кошовий зазначив, що публічно не може ніяк інакше його називати через президентський статус, але не публічно Кошовий називає Зеленського "Вован".

Кошовий спілкується з Зеленським за допомогою повідомлень, зважаючи на ситуацію в країні. В ті рідкі випадки, коли вони зустрічаються — стараються не говорити про політику, та слухають музику, яка подобається.

