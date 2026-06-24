Кос заявила о необратимости членства Украины в ЕС

Марта Кос. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

У Украины есть все шансы стать членом Европейского Союза. Этот процесс необратим.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время YES Dinner Discussion, организованной Фондом Виктора Пинчука в Гданьске, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Украина — будущий член ЕС

По ее словам, открытие первого переговорного кластера имеет не только техническое, но и важное психологическое значение для дальнейшего продвижения Украины к членству в ЕС. Кос подчеркнула, что Украина обязательно станет частью Евросоюза.

Она подчеркнула, что этот процесс требует совместных усилий как со стороны Украины, так и со стороны европейских институтов.

"Украина станет членом ЕС, и мы все должны работать над этим", — заявила Марта Кос.

Еврокомиссар выразила надежду, что до летних каникул удастся открыть остальные переговорные кластеры. По ее словам, если Украина выполняет свои обязательства, ЕС также должен обеспечить выполнение своей части работы.

Вклад Украины в безопасность Европы

Марта Кос также отметила, что ни один переговорный раздел не может полностью описать вклад Украины в будущее Европы.

Она подчеркнула, что не существует формальных критериев, которые бы позволяли измерить такие качества, как мужество, стойкость и отвага, которые, по ее словам, украинцы демонстрируют в нынешних условиях.

"У нас нет раздела о храбрости, мужестве или стойкости, который мог бы описать то, что украинцы уже делают для нас, европейцев", — отметила Кос.

Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 23 июня, Венгрия заблокировала ключевой процедурный этап, необходимый для продвижения Украины и Молдовы на пути к вступлению в ЕС. Речь идет об открытии следующих переговорных кластеров.

Новини.LIVE сообщали, что Украина может получить членство в Европейском Союзе в среднесрочной перспективе. По оценкам экспертов, оптимистичный сценарий составляет около 5 лет, тогда как более реалистичный — примерно 10 лет. В то же время одним из главных вызовов на пути евроинтеграции остается внутреннее сопротивление реформам.