Коррупционные скандалы с работниками МСЭК — какому наказанию подвергаются виновные

Сотрудник полиции с подозреваемой. Фото: Нацполиция

В течение последнего месяца украинское медиа-пространство всколыхнули новости о задержании в разных областях страны работников медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), проводящих экспертизы лиц по установлению инвалидности. Впрочем, как показывает практика, до реальных приговоров или других наказаний, дело не доходит.

Об этом говорится в материале "Економічна правда".

Читайте также:

Задержание работников МСЭК

За последние несколько недель наиболее дерзкой оказалась история главы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы. Во время расследования фактов незаконного оформления инвалидности мужчинам, избегавшим мобилизации в ряды ВСУ, правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по месту жительства Крупы.

В рабочем кабинете Крупы правоохранители обнаружили 100 тысяч долларов, медицинские документы с признаками подделки, а также списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Кроме того, дома у чиновника изъяли более 5 миллионов долларов, 300 тысяч евро, 5 миллионов гривен, брендовые украшения, а также документы, свидетельствующие об отмывании денег через бизнес-проекты. Во время следственных действий Крупа пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с половиной миллиона долларов.

Избегают наказания

После каждого такого случая власти обещают суровое наказание подозреваемым, чтобы успокоить возмущенных граждан и не допустить повторения случаев взяточничества среди медиков.

Однако анализ данных Реестра судебных решений за последние три года свидетельствует, что громкие дела завершаются формальными приговорами или условными сроками.

Приговоров без условного срока в отношении работников медицинской сферы издание насчитало всего два. Первый касается председателя межрайонной Киевской МСЭК, которого приговорили к пяти годам лишения свободы. Второй — врач-рентгенолог Львовского областного госпиталя, которого приговорили к четырем годам.

Следует отметить, что оба случая относятся к событиям 2020-2021 годов, то есть до полномасштабного вторжения. Кроме того, первое дело находится в апелляции и приговор еще не вступил в силу, а второе Высший суд летом 2024 переквалифицировал на более легкую статью и приговорил вместо заключения штраф 85 тысяч гривен.

Издание подчеркивает, что отсутствие реальных приговоров только усиливает чувство безнаказанности среди чиновников. Это приводит к новым коррупционным скандалам, которые расшатывают общество, особенно во время войны.

В понедельник, 7 октября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главы Хмельницкой областной (МСЭК) Татьяны Крупы.

Напомним, что правоохранители во время военного положения имеют право проверять деятельность органов МСЭК. В свою очередь Министерству здравоохранения проверки учреждений здравоохранения разрешены, если есть жалобы на их деятельность.