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Главная Новости дня Коррупция на закупках — избрана мера пресечения полковнику НГУ

Коррупция на закупках — избрана мера пресечения полковнику НГУ

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 12:29
Полковнику Нацгвардии Мишанскому избрали меру пресечения по делу о коррупции
Василий Мишанский. Фото: "Суспільне"

Высший антикоррупционный суд Украины во вторник, 5 августа, избрал меру пресечения полковнику Национальной гвардии Василию Мишанскому. Он фигурирует в деле о коррупции при закупке дронов и систем радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Мера пресечения Василию Мишанскому

ВАКС избрал Мишанскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября. Кроме того, есть возможность внести залог в размере два миллиона гривен. В случае, если это произойдет, то на фигуранта возлагаются процессуальные обязанности.

Прокурор САП Виталий Рыбалкин отметил, что Мишанский якобы получил 250 тысяч гривен за покупку более дорогих систем РЭБ у частного предприятия. По данным следствия, полковник НГУ имеет связь с бывшим главой Рубежанской ГВА Андреем Юрченко.

Кроме того, эту информацию подтвердил и сам Мишанский.

"Не видел его с момента, как выпустились курсантами. Знал, что он стал главой военной администрации Рубежного, знаю что раньше помогал моей воинской части. Когда стал командиром, пересекся с ним и говорю: "Если можешь, выдели мне какую-то субсидию, чтобы я мог улучшить обороноспособность". Он согласился", — рассказал Мишанский.

Напомним, 4 августа ВАКС избрал меры пресечения экс-главе Мукачевской РГА Сергею Гайдаю и владельцу предприятия по производству дронов Владиславу Марченко.

В общем НАБУ и САП объявили подозрения шести фигурантам коррупционной схемы. Среди них есть народный депутат.

суд коррупция беспилотники ВАКС РЭБ Нацгвардия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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