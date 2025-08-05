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Головна Новини дня Корупція на закупівлях — обрано запобіжний захід полковнику НГУ

Корупція на закупівлях — обрано запобіжний захід полковнику НГУ

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 12:29
Полковнику Нацгвардії Мишанському обрали запобіжний захід у справі про корупцію
Василь Мишанський. Фото: "Суспільне"

Вищий антикорупційний суд України у вівторок, 5 серпня, обрав запобіжний захід полковнику Національної гвардії Василю Мишанському. Він фігурує у справі про корупцію під час закупівлі дронів та систем радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Запобіжний захід Василю Мишанському

ВАКС обрав Мишанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 вересня. Крім того, є можливість внести заставу у розмірі два мільйони гривень. У випадку, якщо це станеться, то на фігуранта покладаються процесуальні обовʼязки.

Прокурор САП Віталій Рибалкін зазначив, що Мишанський нібито отримав 250 тисяч гривень за купівлю дорожчих систем РЕБ у приватного підприємства. За даними слідства, полковник НГУ має звʼязок з колишнім очільником Рубіжанської МВА Андрієм Юрченком. 

Крім того, цю інформацію підтвердив й сам Мишанський.

"Не бачив його з моменту, як випустились курсантами. Знав, що він став головою військової адміністрації Рубіжного, знаю що раніше допомагав моїй військовій частині. Коли став командиром, перетнувся з ним і кажу: "Якщо можеш, виділи мені якусь субсидію, щоб я міг покращити обороноздатність". Він погодився" — розповів Мишанський.

Нагадаємо, 4 серпня ВАКС обрав запобіжні заходи ексглаві Мукачівської РДА Сергію Гайдаю та власнику підприємства з виробництва дронів Владиславу Марченку.

Загалом НАБУ і САП оголосили підозри шістьом фігурантам корупційної схеми. Серед них є народний депутат.

суд корупція безпілотники ВАКС РЕБ Нацгвардія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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