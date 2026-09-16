Украина планирует выполнить 90 % требований Ukraine Facility, — Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Фото: Oleksandr Korniyenko/Facebook

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в ходе 22-й ежегодной встречи «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве рассказал о выполнении Украиной обязательств в рамках программы Европейского Союза Ukraine Facility. По его словам, большинство связанных с программой законопроектов парламент должен принять со временем, хотя часть из них может вызвать дискуссии.

Об этом Александр Корниенко рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Большинство законов должны быть приняты

Корниенко отметил, что законопроекты в рамках программы нужно рассматривать отдельно, ведь каждый из них имеет свои особенности. По его словам, Украина уже выполнила все необходимые на данный момент обязательства, хотя некоторые решения принимались с задержкой.

Он добавил, что около 10 % вопросов по-прежнему остаются предметом дискуссий. Какими будут окончательные решения, по словам Корниенко, пока неизвестно.

Сложнее с требованиями МВФ

Отдельно Корниенко рассказал о договоренностях с Международным валютным фондом. По его словам, сложнее обстоит ситуация с законопроектом о налогообложении почтовых посылок.

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Парламент уже не смог поддержать предыдущую версию документа. После этого правительство вновь внесло законопроект, а депутаты начали собирать голоса для его принятия.

Корниенко пояснил, что представители бизнеса приходили на заседания фракции "Слуга народа" и рассказывали, как безналоговый ввоз мелких импортных товаров влияет на украинских производителей.

Депутаты хотят больше влияния на переговоры

Корниенко также сказал, что депутаты спорят о том, как именно Украина договаривается с международными финансовыми учреждениями. В частности, их интересует, почему парламент не участвует в переговорах с МВФ.

По его словам, финансовые учреждения обычно не ведут такие переговоры напрямую с парламентами. В случае с Ukraine Facility сейчас также обсуждается, что именно должны означать отдельные реформы и условия программы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Общая сумма выплаты составила 2,8 млрд евро. Средства планировалось направить на поддержку госбюджета и приоритетные расходы. Факт получения седьмого транша 8 июня также подтвердило Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Также Новини.LIVE писали, что ситуация с государственными финансами Украины приближается к критической. Страна рискует потерять значительную часть из 29,5 млрд долларов международного финансирования, если Верховная Рада вовремя не примет необходимые законопроекты. От этих средств зависит, в частности, финансирование Сил обороны.