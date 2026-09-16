Україна планує виконати 90% вимог Ukraine Facility, – Корнієнко

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко. Фото: Oleksandr Korniyenko/Facebook

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко під час 22-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, організованої Фондом Віктора Пінчука, розповів про виконання Україною зобов’язань за програмою Європейського Союзу Ukraine Facility. За його словами, більшість пов’язаних із програмою законопроєктів парламент має ухвалити з часом, хоча частина з них може викликати дискусії.

Про це Олександр Корнієнко розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Більшість законів мають ухвалити

Корнієнко зазначив, що законопроєкти за програмою потрібно розглядати окремо, адже кожен із них має свої особливості. За його словами, Україна вже виконала всі необхідні на цей момент зобов’язання, хоча деякі рішення ухвалювали із затримкою.

Він додав, що близько 10% питань ще залишаються предметом дискусій. Якими будуть остаточні рішення, за словами Корнієнка, поки невідомо.

Складніше з вимогами МВФ

Окремо Корнієнко розповів про домовленості з Міжнародним валютним фондом. За його словами, складнішою є ситуація із законопроєктом про оподаткування поштових посилок.

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Парламент уже не зміг підтримати попередню версію документа. Після цього уряд знову вніс законопроєкт, а депутати почали збирати голоси для його ухвалення.

Корнієнко пояснив, що представники бізнесу приходили на засідання фракції "Слуга народу" і розповідали, як безподаткове ввезення дрібних імпортних товарів впливає на українських виробників.

Депутати хочуть більше впливу на переговори

Корнієнко також сказав, що депутати сперечаються про те, як саме Україна домовляється з міжнародними фінансовими установами. Зокрема, їх цікавить, чому парламент не бере участі в переговорах із МВФ.

За його словами, фінансові установи зазвичай не ведуть такі переговори безпосередньо з парламентами. У випадку з Ukraine Facility зараз також обговорюють, що саме мають означати окремі реформи та умови програми.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Загальна сума виплати становила 2,8 млрд євро. Кошти планували направити на підтримку держбюджету та пріоритетні видатки. Факт отримання сьомого траншу 8 червня також підтверджувало Міністерство економіки та довкілля України.

Також Новини.LIVE писали, що ситуація з державними фінансами України наближається до критичної. Країна ризикує втратити значну частину з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада вчасно не ухвалить необхідні законопроєкти. Від цих коштів залежить, зокрема, фінансування Сил оборони.