В Telegram фиксируют сбои - пользователи массово жалуются

Приложение Telegram. Иллюстративное фото: pexels

В социальной сети Telegram вечером во вторник, 31 декабря, фиксируют сбои. Пользователи жалуются на плохую работу приложения.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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По данным Downdetector, наблюдаются следующие проблемы в работе соцсети:

перебои с загрузкой приложения;

отсутствие соединения с серверами;

невозможность отправлять сообщения.

График сбоев Downdetector

Напомним, вчера в сети появилась информация, что эфир ТСН взломали российские хакеры и запустили свой текст. Однако впоследствии в медиа опровергли эту информацию.

Также мы писали, что 20 декабря на украинские государственные реестры была осуществлена хакерская атака. Из-за этого не работал ряд сервисов.