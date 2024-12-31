В Telegram фиксируют сбои - пользователи массово жалуются

Пользователи жалуются на сбои Telegram
В социальной сети Telegram вечером во вторник, 31 декабря, фиксируют сбои. Пользователи жалуются на плохую работу приложения.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Сбой в Telegram 31 декабря
По данным Downdetector, наблюдаются следующие проблемы в работе соцсети:
- перебои с загрузкой приложения;
- отсутствие соединения с серверами;
- невозможность отправлять сообщения.
Напомним, вчера в сети появилась информация, что эфир ТСН взломали российские хакеры и запустили свой текст. Однако впоследствии в медиа опровергли эту информацию.
Также мы писали, что 20 декабря на украинские государственные реестры была осуществлена хакерская атака. Из-за этого не работал ряд сервисов.
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