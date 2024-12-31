У Telegram фіксують збої - користувачі масово скаржаться

Застосунок Telegram. Ілюстративне фото: pexels

У соціальній мережі Telegram увечері у вівторок, 31 грудня, фіксують збої. Користувачі скаржаться на погану роботу застосунку.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Збій в Telegram 31 грудня

За даними Downdetector, спостерігаються такі проблеми в роботі соцмережі:

перебої із завантаженням додатка;

відсутність з’єднання з серверами;

неможливість надсилати повідомлення.

Графік збоїв Downdetector

Нагадаємо, вчора у мережі з'явилася інформація, що ефір ТСН зламали російські хакери та запустили свій текст. Однак згодом у медіа спростували цю інформацію.

Також ми писали, що 20 грудня на українські державні реєстри було здійснено хакерську атаку. Внаслідок цього не працювала низка сервісів.