У Telegram фіксують збої - користувачі масово скаржаться

Користувачі скаржаться на збої Telegram
У соціальній мережі Telegram увечері у вівторок, 31 грудня, фіксують збої. Користувачі скаржаться на погану роботу застосунку.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Збій в Telegram 31 грудня
За даними Downdetector, спостерігаються такі проблеми в роботі соцмережі:
- перебої із завантаженням додатка;
- відсутність з’єднання з серверами;
- неможливість надсилати повідомлення.
Нагадаємо, вчора у мережі з'явилася інформація, що ефір ТСН зламали російські хакери та запустили свій текст. Однак згодом у медіа спростували цю інформацію.
Також ми писали, що 20 грудня на українські державні реєстри було здійснено хакерську атаку. Внаслідок цього не працювала низка сервісів.
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