Корецкий отреагировал на коррупционный скандал в прокуратуре

Глава правительства Сергей Корецкий. Фото: Сергей Корецкий/Telegram

Премьер-министр Сергей Корецкий назвал недопустимыми коррупционные скандалы, возникающие в Украине в условиях полномасштабной войны. По его словам, он особенно остро воспринял последний инцидент, связанный с сотрудниками Генеральной прокуратуры. В то же время Корецкий подчеркнул, что такие случаи не должны останавливать евроинтеграционное движение Украины.

Об этом Корецкий заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Корецкий рассказал, какой должна быть ответственность за коррупционные скандалы

"Последнее событие с некоторыми сотрудниками Генеральной прокуратуры, безусловно, недопустимо", — заявил Корецкий.

Премьер добавил, что ознакомление с материалами дела вызвало у него резкую реакцию.

"Я бы даже сказал, что слушать эти записи было отвратительно", — отметил он.

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По словам Корецкого, ответственность за подобные случаи должна быть не только уголовной. Речь идет также об ответственности на уровне государственных институтов.

"Существует институциональная ответственность, помимо уголовной", — подчеркнул премьер.

Он также сообщил, что генеральный прокурор подал заявление об увольнении. В то же время Корецкий подчеркнул необходимость дальнейшей работы правоохранительных и антикоррупционных органов в рамках их полномочий.

Несмотря на коррупционные скандалы, правительство не рассматривает отказ от европейской интеграции Украины. По словам Корецкого, государство должно и в дальнейшем двигаться в сторону ЕС и усиливать евроатлантическую интеграцию.

Как писали Новини.LIVE, генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг какую-либо связь с незаконными колл-центрами и заявил, что не давал указаний содействовать их деятельности. Он также опроверг получение или легализацию средств от таких структур. Кравченко поручил провести соответствующие проверки в Офисе генпрокурора.

Кроме того, Кравченко прокомментировал вопросы о своих поездках, бытовых расходах и недвижимости после публикаций журналистов. В частности, Bihus.Info сообщил о доме в Козине, которым, по их данным, может пользоваться генеральный прокурор и который не указан в его декларации. Кравченко, со своей стороны, дал пояснения относительно семейных поездок, бытовых расходов и имущества семьи.