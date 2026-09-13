Корецький відреагував на корупційний скандал у прокуратурі

Очільник уряду Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький/Telegram

Прем’єр-міністр Сергій Корецький назвав неприпустимими корупційні скандали, які виникають в Україні під час повномасштабної війни. За його словами, особливо гостро він сприйняв останню історію, пов’язану з працівниками Генеральної прокуратури. Водночас Корецький наголосив, що такі випадки не повинні зупиняти євроінтеграційний рух України.

Про це Корецький заявив під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Корецький розповів, якою має бути відповідальність за корупційні скандали

"Остання подія з певними працівниками Генеральної прокуратури безумовно це не припустимо", — заявив Корецький.

Прем’єр додав, що ознайомлення з матеріалами справи викликало в нього різку реакцію.

"Я навіть б сказав, бридко було слухати ті плівки", — зазначив він.

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За словами Корецького, відповідальність за подібні випадки має бути не лише кримінальною. Йдеться також про відповідальність на рівні державних інституцій.

"Є відповідальність інституційна, окрім кримінальної", — наголосив прем’єр.

Він також повідомив, що генеральний прокурор подав заяву про звільнення. Водночас Корецький наголосив на необхідності подальшої роботи правоохоронних та антикорупційних органів у межах їхніх повноважень.

Попри корупційні скандали, уряд не розглядає відмову від європейської інтеграції України. За словами Корецького, держава має й надалі рухатися до ЄС та посилювати євроатлантичну інтеграцію.

Як писали Новини.LIVE, генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечив будь-який зв’язок із незаконними колцентрами та заявив, що не давав вказівок сприяти їхній діяльності. Він також заперечив отримання чи легалізацію коштів від таких структур. Кравченко доручив провести відповідні перевірки в Офісі генпрокурора.

Також Кравченко прокоментував питання щодо своїх поїздок, побутових витрат і нерухомості після публікацій журналістів. Зокрема, Bihus.Info повідомили про будинок у Козині, яким, за їхніми даними, може користуватися генпрокурор і який не зазначений у його декларації. Кравченко зі свого боку надав пояснення щодо сімейних поїздок, побутових витрат та майна родини.