После атак РФ предприятия смогут получить государственные помещения

Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: Сергей Корецкий/Telegram

Российские атаки наносят значительный ущерб украинскому бизнесу, в частности логистическим, аграрным, металлургическим и фармацевтическим предприятиям. Правительство планирует помогать компаниям путем предоставления государственных складских и производственных помещений, а также развития альтернативных логистических маршрутов. Отдельно рассматривается вопрос о создании механизма страхования военных рисков.

Об этом Корецкий заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Бизнес после атак РФ сможет получить государственные помещения

"Разрушения значительны. Действительно, реактивные "Шахеды" сегодня не в полной мере сбиваются нашими противовоздушными войсками, и страдают и логистика, и металлургия, и фармацевтические компании", — заявил премьер.

Он также отметил, что от атак страдает аграрный сектор, а блокировка морских путей негативно сказывается на экспорте.

По словам чиновника, правительство уже провело ревизию государственных помещений, которые могут быть предложены бизнесу.

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"Все, что есть в Фонде госимущества, на государственных предприятиях, в министерствах, — мы предложили или предложим бизнесу использовать все наши складские или производственные помещения", — сказал он.

Еще одним направлением премьер назвал децентрализацию логистики.

"Должна быть децентрализация как в энергетике, так и в логистике, так и в других секторах", — подчеркнул он.

Правительство также работает над упрощением пересечения границ и ускорением формирования грузовых потоков с соседними странами.

Отдельно премьер рассказал о планах ввести государственный механизм страхования военных рисков.

"Классическая форма не работает. У нас есть четкий план совместно с министром экономики и министром финансов сформировать отдельную статью бюджета, в которую государство должно выделить определенную сумму средств", — отметил он.

Пока правительство ориентируется на сумму около одного миллиарда долларов. Эти средства планируется использовать для создания резерва, который будет покрывать часть убытков бизнеса от атак.

"Мы хотим совместно с партнерами увеличить наш вклад и сформировать резерв для покрытия убытков, вызванных атаками и войной", — пояснил премьер.

Как писали Новини.LIVE, недавно российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего было повреждено предприятие пищевой промышленности. На месте атаки работают соответствующие службы, информация о последствиях и возможных пострадавших уточняется. Власти призвали жителей города соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Также Новини.LIVE сообщали, что McDonald's может сократить меню в отдельных заведениях из-за перебоев с поставками продуктов. Причиной стали проблемы с логистикой и поставками необходимой продукции. Компания рассматривает временные изменения в ассортименте, чтобы заведения могли продолжать работать в условиях нестабильных поставок.