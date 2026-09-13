Прем’єр-міністр Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький/Telegram

Російські атаки завдають значних збитків українському бізнесу, зокрема логістичним, аграрним, металургійним і фармацевтичним підприємствам. Уряд планує допомагати компаніям через використання державних складських і виробничих приміщень, а також розвиток альтернативних логістичних маршрутів. Окремо розглядається створення механізму страхування воєнних ризиків.

Про це Корецький заявив під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Бізнес після атак РФ зможе отримати державні приміщення

"Руйнування значні. Дійсно, реактивні "Шахеди" сьогодні не в повній мірі збиваються нашими протиповітряними військами, і страждають і логістика, і металургія, і фармацевтичні компанії", — заявив прем’єр.

Він також зазначив, що від атак потерпає аграрний сектор, а блокування морських шляхів негативно впливає на експорт.

За словами посадовця, уряд уже провів ревізію державних приміщень, які можуть бути запропоновані бізнесу.

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"Все, що є у Фонді держмайна, у державних підприємствах, у міністерствах, — ми запропонували або запропонуємо бізнесу використовувати всі наші складські чи виробничі приміщення", — сказав він.

Ще одним напрямом прем’єр назвав децентралізацію логістики.

"Повинна бути децентралізація як в енергетиці, так і в логістиці, так і в інших секторах", — наголосив він.

Уряд також працює над спрощенням перетину кордонів і прискоренням формування вантажних потоків із сусідніми країнами.

Окремо прем’єр розповів про плани запровадити державний механізм страхування воєнних ризиків.

"Класична форма не працює. Маємо чіткий план із міністром економіки та міністром фінансів сформувати окрему статтю бюджету, куди держава має покласти певну суму коштів", — зазначив він.

Поки уряд орієнтується на суму близько одного мільярда доларів. Ці кошти планують використати для створення резерву, який покриватиме частину збитків бізнесу від атак.

"Ми хочемо помножити з партнерами наш внесок і сформувати резерв для покриття збитків, які спричинені атаками і війною", — пояснив прем’єр.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого було пошкоджено підприємство харчової промисловості. На місці атаки працюють відповідні служби, інформація про наслідки та можливих постраждалих уточнюється. Влада закликала мешканців міста дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Також Новини.LIVE повідомляли, що McDonald's може скоротити меню в окремих закладах через перебої з постачанням продуктів. Причиною стали проблеми з логістикою та постачанням необхідної продукції. Компанія розглядає тимчасові зміни в асортименті, щоб заклади могли продовжувати працювати в умовах нестабільних поставок.