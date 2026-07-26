Корецкий отреагировал на удар РФ по супермаркету в Чернигове и призвал усилить ПВО Украины

Сергей Корецкий. Фото: Facebook/Сергей Корецкий

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий отреагировал на российский удар по супермаркету в Чернигове, в результате которого погибли два человека, в том числе ребенок. По его словам, Россия не прекращает террор против гражданского населения, а Украине необходимо больше возможностей для защиты от воздушных атак.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Корецкий выразил соболезнования семьям погибших в Чернигове

Корецкий выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Атака на Чернигов. Фото: Нацполиция

По его словам, на данный момент известно о 13 раненых.

Спасатели в Чернигове. Фото: ГСЧС

Премьер также напомнил, что в течение дня российские войска нанесли ряд ударов по украинским городам.

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Пост Корецкого. Фото: скриншот

Ночью враг атаковал Киев баллистическими ракетами, утром нанес удар по торговому центру в Кривом Роге, а также сбросил управляемые авиабомбы на Запорожье, где один человек погиб, еще один получил ранения.

"Россия продолжает террор против гражданского населения. Нам нужно больше оружия, больше возможностей для защиты неба и достойного ответа агрессору", — подчеркнул Корецкий.

Как сообщали Новини.LIVE, днем 26 июля российские войска нанесли удар по супермаркету в Чернигове. В результате атаки погибли два человека, в том числе ребенок. Также, по последним данным, ранения получили 13 человек.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 июля российские войска нанесли авиаудары по Запорожью. Враг применил управляемые авиационные бомбы, которые попали по территории областного центра. По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще шестеро получили ранения.