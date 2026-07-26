Корецький відреагував на удар РФ по супермаркету в Чернігові та закликав посилити ППО України

Сергій Корецький. Фото: Facebook/Сергій Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький відреагував на російський удар по супермаркету в Чернігові, внаслідок якого загинули двоє людей, серед них дитина. За його словами, Росія не припиняє терор цивільного населення, а Україні необхідно більше можливостей для захисту від повітряних атак.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Корецький висловив співчуття родинам загиблих у Чернігові

Корецький висловив співчуття родинам загиблих та повідомив, що всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Атака на Чернігів. Фото: Нацполіція

За його словами, станом на цей час відомо про 13 поранених.

Рятувальники у Чернігові. Фото: ДСНС

Прем'єр також нагадав, що протягом дня російські війська завдали низки ударів по українських містах.

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Пост Корецького. Фото: скриншот

Уночі ворог атакував Київ балістичними ракетами, вранці завдав удару по торговельному центру в Кривому Розі, а також скинув керовані авіабомби на Запоріжжя, де одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

"Росія продовжує терор проти цивільного населення. Нам потрібно більше зброї, більше спроможностей для захисту неба і достойної відповіді агресору", — наголосив Корецький.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень 26 липня російські війська завдали удару по супермаркету в Чернігові. Унаслідок атаки загинули двоє людей, серед яких дитина. Також, за останніми даними, поранення дістали 13 людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 липня російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю. Ворог застосував керовані авіаційні бомби, які влучили по території обласного центру. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.