Кабмин утвердил новые правила работы медицинских учреждений во время воздушной тревоги

Сергей Корецкий. Фото: t.me/Koretskyi_official

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Кабинет министров Украины утвердил новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы. В частности, служба неотложной медицинской помощи работает круглосуточно.

Об этом Сергей Корецкий сообщил в понедельник, 21 сентября, передает Новини.LIVE.

Реклама

Работа медицинских учреждений во время воздушной тревоги.

В случае объявления желтого уровня медицинские учреждения работают в штатном режиме. При этом для персонала, пациентов и посетителей должны быть беспрепятственно доступны укрытия.

В случае объявления красного уровня пациенты и медицинский персонал должны пройти в укрытия. При этом медики продолжают оказывать помощь, прерывание которой может представлять опасность для пациентов, в частности во время хирургических вмешательств, реанимационных мероприятий и интенсивной терапии.

Пациентов, которых из-за состояния здоровья невозможно перевести в укрытия, продолжают лечить в помещениях с наивысшим уровнем безопасности. Там и в укрытиях разрешается оказывать медицинские услуги, выдавать лекарственные средства и размещать пациентов.

Читайте также:

"Скорая помощь работает круглосуточно. Пациентов с неотложными состояниями принимают независимо от уровня угрозы. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой помощи выезжают к пациентам", — отметил Корецкий.

Кроме того, Кабмин поручил усилитьзащиту операционных, реанимаций, родильных и приемных отделений, помещений с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием. Особое внимание уделяется местам, где находятся пациенты, которых нельзя оперативно переместить.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на первого заместителя председателя ВРУ Александра Корниенко, во время воздушной тревоги Верховная Рада может проводить голосование непосредственно в укрытии. В частности, уже подготовлен зал на более чем 300 мест.

А пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что после объявления воздушной тревоги операции в пунктах пересечения государственной границы Украины временно приостанавливаются. Людей стараются как можно быстрее рассеять, а при наличии соответствующих условий — направить в укрытия.